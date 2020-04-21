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21.04.2020 09:16
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen замораживает разработку внедорожников

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Концерн Volkswagen планирует заморозить разработку новых полноприводных моделей. О таких планах в интервью autocar.co.uk сообщил глава отдела исследований и разработок Volkswagen Фрэнк Уэлш.

По его словам, в настоящее время в портфолио марки насчитывается 14 SUV, продающихся на разных рынках, в то время как еще несколько назад в линейке было лишь два внедорожника. Топ-менеджер не уточнил, какие именно модели могут пойти под нож, но официально заявил, что разработка новых внедорожников и кроссоверов в обозримом будущем точно не будет производиться.

Фото: Istock
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"Не думаю, что бум на кроссоверы прошел, но с нас (бренда VW) достаточно. Нам не нужно еще десять внедорожных моделей. Необходимо следить за требованиями рынка. Наше портфолио должно быть эффективным, оно не должно провоцировать сокращение общего объема продаж. Мы сосредоточимся на выпуске бестселлеров" , - заявил Фрэнк Уэлш.

Он также уточнил, что концерн планирует поэтапно сокращать число моделей, базирующихся на платформе MQB. Издание упоминает в этой связи полноприводные варианты Arteon, Touran и Passat, но глава отдела исследований и разработок Volkswagen не уточнил, какие именно модели являются кандидатами на сокращение.

В то же время он дал понять, что кроссоверы с ДВС, базирующиеся на тележке MQB, будут со временем заменены электрическими аналогами из линейки ID, а общий объем выпуска, равно как количество полноприводных моделей, останется примерно на том же уровне, что и сегодня.

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#Volkswagen