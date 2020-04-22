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Apple выпустит еще один iPhone SE. Что о нем известно

Текст:   Антон Благовещенский
22.04.2020,  
16:23
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

Компания Apple изначально намеревалась выпустить две версии iPhone SE, причем вторая модель должна была получить безрамочный экран в стиле iPhone X/XR/XS/11. Об этом рассказал известный инсайдер Мин-Чи Куо, специализирующийся на яблочной продукции.

По его словам, смартфон, который, вероятно, получит название iPhone SE Plus, обзаведется 5,5-дюймовым дисплеем с "челкой", которая будет укорочена - в нее не будут встроены сенсоры распознавания лица, а сканер отпечатка пальца будет встроен в боковую кнопку.

Считается, что iPhone SE Plus станет своего рода альтернативой iPhone 8 Plus, при этом аппарат будет относиться к разряду бюджетных.

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По мнению аналитика, анонс нового дешевого iPhone состоится в первой половине следующего года. Напомним, что анонс обновленного iPhone SE состоялся 15 апреля. Устройство получило "привычный" дизайн от iPhone 8 и мощную начинку от топовых iPhone 11.

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