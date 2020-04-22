Указ губернатора Архангельской области от 20 апреля 2020 года № 56-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (далее - изменения).

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Пункт 10 и подпункт 4 пункта 14 изменений распространяются на правоотношения, возникшие с 15 апреля 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 20 апреля 2020 г. № 56-у

Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. В пункте 2:

1) абзац первый после слова "области" дополнить словами ", за исключением граждан, указанных в пунктах 3, 7, 10 и 103 настоящего указа";

2) в подпункте 9 слово "самоизоляции" заменить словами "изоляции, предусмотренной пунктами 3, 7, 10 и 103 настоящего указа";

3) подпункт 14 дополнить словами ", за исключением территории спортивных и детских площадок, стадионов, спортивных, тренажерных площадок и других плоскостных спортивных сооружений, иных мест для проведения досуга, парков, скверов, аллей";

4) в абзаце двадцать втором цифры "13" заменить цифрами "15".

2. По тексту пункта 3 слово "самоизоляции" заменить словом "изоляции".

3. В пункте 5:

1) в подпункте "а" подпункта 1 слова "а также размещения лиц, получающих медицинскую помощь в медицинских организациях в Архангельской области, на основании направлений таких медицинских организаций" заменить словами "при условии предъявления документа, подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданного не позднее одного дня до заселения в средства размещения";

2) в подпункте 2:

а) в подпункте "и" слова "Бани при осуществлении деятельности проводят уборку помещений с применением дезинфицирующих средств после каждого сеанса, соблюдают санитарно-эпидемиологические требования и выполняют требования, установленные пунктом 12 настоящего указа" заменить словами "для жителей, проживающих в жилых помещениях в домах, необорудованных в установленном порядке ваннами или душевыми кабинами, или в домах, в которых отсутствуют централизованное горячее водоснабжение либо горячее водоснабжение с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, либо поквартирные газовые водонагреватели, либо поквартирные водонагреватели, работающие на твердом топливе (с ограничением количества посетителей не более пяти человек одновременно, по предварительной записи, с обязательной санитарной обработкой помещений и дезинфекцией после каждой группы посетителей, и при условии выполнения иных требований, установленных пунктом 12 настоящего указа)";

б) подпункт "л" дополнить словами ", являющихся организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области".

4. В пункте 9:

1) в подпункте 2 слова "субъектов Российской Федерации, неблагоприятных по новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с информацией на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://rospotrebnadzor.ru) (далее - субъекты Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой)" заменить словами "иных субъектов Российской Федерации";

2) дополнить новым подпунктом 5 следующего содержания:

"5) воздержаться от посещения объектов религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала религиозных организаций.".

5. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Гражданам, прибывающим на территорию Архангельской области с территорий иных субъектов Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижегородская область, Мурманская область, Республика Коми), за исключением граждан, указанных в пункте 101 настоящего указа, обеспечивать выполнение требования по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Архангельской области:

1) проживающим на территории Архангельской области - в домашних условиях;

2) проживающим на территориях иных субъектов Российской Федерации -по месту пребывания на территории Архангельской области.

При соблюдении режима изоляции по месту своего постоянного проживания или временного пребывания гражданам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, не покидать жилое помещение, иное место пребывания, за исключением случаев прямой угрозы жизни, здоровью и причинения вреда имуществу.".

6. Дополнить новыми пунктами 101 - 105 следующего содержания:

"101. Режим изоляции, предусмотренный пунктом 10 настоящего указа, не распространяется на следующих лиц при условии соблюдения указанными лицами иных ограничений, установленных настоящим указом:

1) руководители и работники организаций, на которые распространяется действие подпунктов "а", "б" и "г" пункта 4, пунктов 6 и 7 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, а также прикомандированные к ним лица, по решению руководителей таких организаций;

2) лица, прибывшие в служебную командировку, при условии предъявления документа, подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданного не позднее одного дня до дня прибытия на территорию Архангельской области;

3) лица, осуществляющие межрегиональные перевозки грузов, пассажиров и багажа;

4) иные лица по решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Архангельской области.

102. Гражданам, прибывающим на территорию Архангельской области с территорий иных субъектов Российской Федерации:

1) уведомлять о прибытии, а также об условиях изоляции (для граждан, указанных в пункте 10 настоящего указа) не менее чем за один календарный день до дня прибытия органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области (далее - муниципальные районы и городские округа) в порядке, определенном указанными органами местного самоуправления в соответствии с подпунктом 11 пункта 39 настоящего указа.

Работающим гражданам дополнительно представлять указанные в настоящем подпункте сведения работодателям;

2) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья, появления симптомов респираторного заболевания незамедлительно обращаться за оказанием медицинской помощи на дому без посещения медицинских организаций.

103. В случае если гражданами в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 10 настоящего указа режим изоляции соблюдается по месту проживания (пребывания) совместно с иными лицами, требование об изоляции на 14 календарных дней распространяется на всех совместно проживающих с ними лиц со дня прибытия указанных лиц в место проживания (пребывания).

104. Архангельскому отделению Северной железной дороги - филиалу открытого акционерного общества "Российские железные дороги" совместно с линейными отделами Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте обеспечить оповещение граждан при их прибытии с территорий иных субъектов Российской Федерации на железнодорожные станции на территории Архангельской области о необходимости соблюдения режима изоляции, предусмотренного пунктом 10 настоящего указа, а также об обязанностях, предусмотренных пунктами 102 и 103 настоящего указа.

105. Акционерному обществу "Аэропорт Архангельск" обеспечить оповещение граждан при их прибытии с территорий иных субъектов Российской Федерации в аэропорт города Архангельска о необходимости соблюдения режима изоляции, предусмотренного пунктом 10 настоящего указа, а также об обязанностях, предусмотренных пунктами 102 и 103 настоящего указа.".

7. В пункте 11 слова "субъекты Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой" заменить словами "иные субъекты Российской Федерации".

8. В пункте 12:

1) в подпункте 3 слова "самоизоляции на дому" заменить словами "изоляции, предусмотренной пунктами 3, 7, 10 и 103 настоящего указа";

2) в подпункте 7 слова "субъекты Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой" заменить словами "иные субъекты Российской Федерации";

3) подпункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) не допускать к работе работников в период изоляции, предусмотренной пунктами 3, 7, 10 и 103 настоящего указа;";

4) дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

"13) представлять уведомления в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области, а также в органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в соответствии с подпунктом 11 пункта 39 настоящего указа о прибывающих в служебную командировку работниках с территорий иных субъектов Российской Федерации за три дня до их прибытия.".

9. Пункт 14 дополнить подпунктами 21 и 22 следующего содержания:

"21) организовать оказание медицинской помощи на дому, за исключением случаев, когда по состоянию здоровья оказание медицинской помощи на дому невозможно, гражданам, указанным в пунктах 10 и 103 настоящего указа, при их обращении за медицинской помощью с обязательным соблюдением мер безопасности при оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

22) максимально обеспечить перенос сроков оказания всех видов плановой медицинской помощи в государственных медицинских организациях Архангельской области в стационарных, амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, кроме медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной формах;".

10. Пункт 18 дополнить новым подпунктом 12 следующего содержания:

"12) организовать работу по приостановлению приема заявлений и выдаче сертификатов на полную (частичную) оплату стоимости путевки для отдыха и оздоровления ребенка и сертификатов на полную (частичную) оплату стоимости проезда детей и услуг сопровождающих детей в составе организованной группы, выдаваемых в соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пи, на первую смену в период летних каникул.".

11. Подпункт 1 пункта 20 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"В случае невозможности организации производственной практики обучающихся выпускных курсов профессиональных образовательных организаций, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, с использованием дистанционных образовательных технологий организовать прохождение производственной практики в организациях, указанных в перечне организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы, утвержденном постановлением Правительства Архангельской области от 4 апреля 2020 года № 164-пп, в соответствии с режимом, установленным в организации, в которой обучающийся проходит производственную практику, при наличии письменного согласия обучающегося и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося;".

12. Пункт 29 изложить в следующей редакции:

"29. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года представляются до 1 августа 2020 года включительно:

1) лицами, замещающими государственные должности первого заместителя Губернатора Архангельской области - председателя Правительства Архангельской области, первого заместителя Губернатора Архангельской области, заместителя Губернатора Архангельской области, заместителя председателя Правительства Архангельской области, уполномоченного при Губернаторе Архангельской области, министра Архангельской области;

2) лицами, замещающими государственные должности Архангельской области в избирательной комиссии Архангельской области, контрольно-счетной палате Архангельской области, а также уполномоченным по правам человека в Архангельской области;

3) государственными гражданскими служащими Архангельской области в исполнительных органах государственной власти Архангельской области, представительствах Архангельской области, Архангельском областном Собрании депутатов, иных государственных органах Архангельской области (избирательной комиссии Архангельской области, контрольно-счетной палате Архангельской области, аппарате уполномоченного по правам человека в Архангельской области);

4) руководителями государственных учреждений Архангельской области;

5) лицами, замещающими муниципальные должности муниципальных образований Архангельской области;

6) муниципальными служащими органов местного самоуправления и иных муниципальных органов муниципальных образований Архангельской области;

7) руководителями муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области.".

13. Дополнить пунктом 371 следующего содержания:

"371. Агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов обеспечить ежедневное оповещение населения, в том числе с использованием автоматизированных средств централизованного оповещения, о мерах по изоляции и иных мерах по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).".

14. В пункте 39:

1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) содействовать обеспечению изоляции лиц, указанных в пунктах 3, 7, 10 и 103 настоящего указа;";

2) в подпункте 4 слова "в домашних условиях" исключить;

3) в подпункте 11:

слова "с неблагоприятной обстановкой" исключить;

дополнить словами ", а также для уведомлений о прибывающих в служебную командировку работниках с территорий иных субъектов Российской Федерации";

4) дополнить новым подпунктом 12 следующего содержания:

"12) приостановить прием заявлений и выдачу сертификатов на полную (частичную) оплату стоимости путевки для отдыха и оздоровления ребенка (за исключением санаторных смен) и сертификатов на полную (частичную) оплату стоимости проезда детей и услуг сопровождающих детей в составе организованной группы, предусмотренных Порядком предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп, на первую смену в период летних каникул;";

5) дополнить новыми подпунктами 13-15 следующего содержания:

"13) принять меры по закрытию (ограждению сигнальной лентой, веревкой с красными флажками и т.п.) спортивных и детских площадок, стадионов, спортивных, тренажерных площадок и других плоскостных спортивных сооружений, иных мест для занятия спортом и проведения досуга, парков, скверов, аллей;

14) организовать деятельность членов административных комиссий с привлечением сотрудников органов внутренних дел по контролю изоляции лиц, указанных в пунктах 3, 7, 10 и 103 настоящего указа, а также по контролю за соблюдением организациями и индивидуальными предпринимателями ограничений, предусмотренных пунктом 5 настоящего указа;

15) обеспечить ежедневную трансляцию звуковых объявлений о мерах по изоляции и иных мерах по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).".

15. Пункт 44 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) обеспечить установление личности и места нахождения лиц, прибывших на территорию Архангельской области из других субъектов Российской Федерации, с учетом сведений, предоставляемых на "горячую линию" в порядке, определенном органами местного самоуправления в соответствии с подпунктом 11 пункта 39 настоящего указа, осуществлять контроль за соблюдением лицами, указанными в пунктах 10 и 103 настоящего указа, установленного режима изоляции.".







