Автомобилю MINI поменяли название колесных дисков из-за коронавируса

Названия, ассоциирующиеся с коронавирусом, в автомобильной индустрии (и не только) в буквальном смысле могут обрушить продажи.

Неудивительно, что марка MINI пересмотрела названия своей линейки колесных дисков. Дело в том, что в гамме, предлагающийся для электрокара Cooper SE, была представлена топовая модель дисков с режущим слух названием Corona Spoke.

Такие диски предлагаются американским клиентам под названием Power Spoke. Как отмечает издание insideevs.com, наименование Corona Spoke было одобрено задолго до начала пандемии. Переименование же случилось примерно через месяц после начала продаж электрического хэтчбека в США.

Фото: Пресс-служба MINI.

Смену названия колесных дисков могли спровоцировать посты американских журналистов в социальных сетях.

"Когда мы увидели, что MINI предлагает опциональные колесные диски под названием Corona Spoke, то, конечно, не могли удержаться от здорового "троллинга". Я разместил об этом пост с хэштегом MINI", отмечает журналист insideevs.com.

Напомним, что продажи электрического хэтчбека Cooper SE в Европе начались еще в 2019 году. При этом, к примеру, на британском рынке 17-дюймовые колеса переименовали на фоне распространения коронавируса не в Power Spoke, а в Electric Spoke, а заодно включили их в список базового оснащения.

Электрохэтчбек MINI Cooper SE оснащен силовой установкой на 184 л.с. и может разогнаться до "сотни" за 7,3 секунды. Аккумуляторный блок заряжается от терминала быстрой зарядки на 80% за 35 минут, а запас хода составляет 270 км.