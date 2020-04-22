Бывший глава команды Ferrari стал водителем скорой помощи

Экс-глава команды "Формулы-1" Ferrari Маурицио Арривабене стал водителем скорой помощи, чтобы помочь медицинским службам Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Газета.RU".

Он никому не рассказывал о своей работе.

Арривабене возглавлял гоночную команду с 2014 по 2019 год. С 2012 года он входит в совет директоров туринского "Ювентуса" и является членом спортивной Академии бизнеса в рамках коммерческого университета Луиджи Боккини.

Ранее сообщалось, что 21 апреля в Италии было выписано рекордное количество инфицированных коронавирусом - 528 человек. А с 4 мая правительство начнет постепенное ослабление карантинных мер, о чем рассказал итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.