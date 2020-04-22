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22 апреля 2020 г.

Распоряжение правительства Челябинской области от 17 апреля 2020 года № 241-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп"

Дата подписания 17 апреля 2020 г.
Опубликован 22 апреля 2020 г.
Вступает в силу 17 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года № 146-рп "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 2020 г.; 1 апреля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 16 апреля 2020 г.) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "до 19 апреля 2020 года" заменить словами "по 30 апреля 2020 года";

2) в абзаце первом пункта 5 слова "по 19 апреля 2020 года" заменить словами "по 30 апреля 2020 года".

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер



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