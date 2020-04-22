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22.04.2020 16:17
Рубрика: Легковые авто

Chevrolet начал продажи модели, которая дешевле Lada Granta

Текст: Константин Руссов
Фото: www.sap.com.kz Фото: www.sap.com.kz
Фото: www.sap.com.kz

В марте "СарыаркаАвтоПром" запустило производство новых компактных моделей Chevrolet. Теперь глава предприятия назвал цены на них.

Напомним, в Казахстане налажен выпуск в том числе субкомпактных микровэна Damas и грузовичка Labo, машинокомплекты для которых поставляются из Узбекистана. Длина автомобилей не превышает 3.5 метров, обе модели оснащены бензиновым двигателем объёмом 0.8 литра, механической коробкой передач и имеют задний привод.

Фото: www.auto.ru
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Директор ТОО "СарыаркаАвтоПром" Сырым Семейбаев подчеркнул важность появления Damas и Labo на рынке особенно в период пандемии, когда курьерская служба переживает подъём. Также он озвучил цену на эти модели: "Высокий спрос от потребителей в странах, где реализуются эти автомобили, подкреплён не только функциональными преимуществами, но и ценой машин. Казахстанцам Chevrolet Damas и Labo будут доступны по цене от 3.3 млн тенге".

Для сравнения: самая доступная версия Lada Granta в Казахстане стоит 3.39 млн тенге (порядка 600 000 рублей).

В России модельный ряд Chevrolet представлен внедорожником Tahoe, кроссовером Traverse и маслкаром Camaro.

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#Chevrolet