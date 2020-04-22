Chevrolet начал продажи модели, которая дешевле Lada Granta

В марте "СарыаркаАвтоПром" запустило производство новых компактных моделей Chevrolet. Теперь глава предприятия назвал цены на них.

Напомним, в Казахстане налажен выпуск в том числе субкомпактных микровэна Damas и грузовичка Labo, машинокомплекты для которых поставляются из Узбекистана. Длина автомобилей не превышает 3.5 метров, обе модели оснащены бензиновым двигателем объёмом 0.8 литра, механической коробкой передач и имеют задний привод.

Директор ТОО "СарыаркаАвтоПром" Сырым Семейбаев подчеркнул важность появления Damas и Labo на рынке особенно в период пандемии, когда курьерская служба переживает подъём. Также он озвучил цену на эти модели: "Высокий спрос от потребителей в странах, где реализуются эти автомобили, подкреплён не только функциональными преимуществами, но и ценой машин. Казахстанцам Chevrolet Damas и Labo будут доступны по цене от 3.3 млн тенге".

Для сравнения: самая доступная версия Lada Granta в Казахстане стоит 3.39 млн тенге (порядка 600 000 рублей).

В России модельный ряд Chevrolet представлен внедорожником Tahoe, кроссовером Traverse и маслкаром Camaro.