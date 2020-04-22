Число жертв стрельбы в Канаде достигло 23 человек

В канадской провинции Новая Шотландия продолжает расти число жертв побоища, устроенного два дня назад 51-летним Гэбриелом Уортманом. Теперь речь идет о 23 погибших. Ранее сообщалось о 22 убитых.

По данным полиции, было найдено тело 17-летней девушки, имя которой пока не разглашается.

"Все остальные жертвы - взрослые люди, мужчины и женщины", - напомнили в полиции.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на понедельник 19 апреля. Зубной протезист Уортман, переодевшись в полицейскую форму и сев в автомобиль, похожий на служебную машину местной полиции, устроил настоящую бойню: расстрелял несколько человек и сжег пять домов и нежилых строений.

Под завалами сгоревших домов, как полагают правоохранители, возможно, будут найдены еще несколько тел.