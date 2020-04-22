Цифровые пропуска можно будет оформить в 21 регионе РФ

Получить разовый пропуск можно будет через мобильное приложение "Госуслуги.Стопкороновирус" при наличии учетной записи на Едином портале госуслуг. Для проверки пропусков также используется специализированное мобильное приложение. Важно, что цифровой пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Платформа также предусматривает возможность оформления постоянных цифровых пропусков для работников компаний, которые продолжают работать в условиях введенных ограничений. После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки регион будет формировать постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые будут направлены в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.

Первыми к платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа - Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели решение внедрят в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.