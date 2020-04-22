Новости

Названы подмосковные города с наибольшим числом заболевших коронавирусом 21:24
Прощай, Skoda Kodiaq RS. "Заряженный" кроссовер снимут с производства 21:15
Денис Проценко: В Москве с COVID-19 госпитализируют больше, чем выписывают 21:11
Хуснуллин надеется на снижение ипотечных ставок 21:03
Цифровые пропуска можно будет оформить в 21 регионе РФ 21:02
Ежегодный Берлинский марафон не состоится в сентябре из-за карантина 20:51
Генпрокуратура РФ признала деятельность Project Harmony нежелательной 20:39
В Новгородской области произошел пожар на пилораме 20:29
Кинолог оценил данные о способности собак выявлять носителей коронавируса 20:24
Новак: Бюджет получит от действия демпфера 1 трлн рублей 20:16
"Память сердца" в эфире и в Сети: телеканал "МИР" расскажет о семейных реликвиях 20:15
Нобелевский лауреат назвал США страной третьего мира из-за ситуации с COVID-19 20:04
В Севастополе выявили шесть новых случаев заболевания коронавирусом 19:49
Бирюков: Сильный ветер в Москве повалил 132 дерева, повреждены 26 автомобилей 19:46
Китайские авиалинии начали восстанавливать пассажиропоток 19:41
Создана рабочая группа по развитию образования 19:38
В Греции за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса 19:00
Спасение от сильнейшей аллергии на пыльцу нашли в обычных жуках 18:57
Жители Кубани выманили у полицейских 500 тысяч рублей 18:40
Представитель Заворотнюк прокомментировала новости о диагнозе актрисы 18:36
Этрусская гробница с предметами роскоши обнаружена на Корсике 18:26
За последние сутки в Москве выявлено 48 больных, нарушивших режим самоизоляции 18:18
Генетики раскрыли тайну древних висячих гробов на скалах 18:16
В Петербурге запустили флешмоб #Стихи75летПобеды 18:12
Сколько стоят самые дорогие хрущевки в Петербурге 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
22.04.2020 21:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Цифровые пропуска можно будет оформить в 21 регионе РФ

Текст: Ирина Алпатова
В регионах будет запущена федеральная платформа оформления цифровых пропусков. К сервису подключатся 21 регион, сообщили в Минкомсвязи.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Получить разовый пропуск можно будет через мобильное приложение "Госуслуги.Стопкороновирус" при наличии учетной записи на Едином портале госуслуг. Для проверки пропусков также используется специализированное мобильное приложение. Важно, что цифровой пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Путину доложили о планах введения пропускной системы на Урале

Платформа также предусматривает возможность оформления постоянных цифровых пропусков для работников компаний, которые продолжают работать в условиях введенных ограничений. После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки регион будет формировать постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые будут направлены в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.

Первыми к платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа - Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели решение внедрят в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область ЦФО Тульская область ЦФО Тамбовская область ЦФО Ярославская область ЦФО Владимирская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле рассказали о сроках голосования по поправкам к Конституции
Собянин: Систему цифровых пропусков можно распространить на все регионы
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до конца года
Мнения юристов о готовящихся поправках в закон "О полиции" разделились
ФСБ предотвратила массовое убийство в тюменском учебном заведении
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче
В МЧС назвали правила, которые не затронул режим самоизоляции