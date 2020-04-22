Дуров предсказал цивилизационный сдвиг из-за пандемии коронавируса

После того, как пандемия коронавируса закончится, мир уже не вернется к нормальному состоянию. Такой прогноз сделал создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров. По его мнению, мы можем стать свидетелями цивилизационного сдвига, который будет проходить через поколения.

- Мы все должны быть уверены, что новый мир, который вот-вот родится, будет лучше, чем тот, который мы оставляем позади, - подчеркнул он.

Нынешняя самоизоляция является шансом для людей, считает Дуров, создать лучшую версию себя и шансом для технологий - доказать свою ценность человечеству, написал он в своем Telegram-канале.