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22.04.2020 14:55
Рубрика: Общество

Эпидемиолог Минздрава призвал продлить ограничения на майские праздники

Текст: Ольга Игнатова

Режим самоизоляции необходимо продлить на майские праздники, считает главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

По его словам, ограничительные меры очень важны для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Фото: Сергей Николаев/ РГ
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"Если мы посмотрим на другие страны, в которых уже наметились четкие тенденции не просто к снижению заболеваемости, но и к переходу уже в другую фазу развития эпидемического процесса, то они не отменяют эти меры - меры по самоизоляции, меры про дистанционированию социальному. Какие-то послабления есть, но эти меры по-прежнему сохраняются", - приводит ТАСС слова специалиста. Поэтому, по его мнению, у в России эти меры должны быть сохранены.

За последние сутки в России зарегистрировано 5236 новых случаев COVID-19 в 78 регионах.Больше всего - 2548 - в Москве. Меньше всего в Севастополе - всего один случай.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. С начала эпидемии выписано по выздоровлению 4420 человек. Скончались - 513 человек.

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