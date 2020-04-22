Главный враг маршала Конева попросил себе государственную охрану

Как известно, лучшая защита - это нападение. Староста района Прага-6 О. Коларж, в отношении которого Следственный комитет РФ возбудил уголовное преследование в связи с варварским уничтожением памятника маршалу Коневу, видимо, изрядно перепугался. А потому решил сделать упреждающий удар.

В качестве орудия он избрал еженедельник "Респект" и, в частности, его штатного сотрудника Ондржея Кундру, известного своей близостью к чешской контрразведке. И вот на страницах этого популярного журнала появляется статья, автор которой утверждает: главе муниципального образования Коларжу угрожает опасность, а ее источником может стать некий российский гражданин, только что прибывший в Прагу. Кроме того, как пишет этот еженедельник, "отмечено передвижение группы разведчиков из России в Европу".

Можно понять испуг человека, который набедокурил и теперь опасается справедливого судебного преследования. Но вот как представить "некоего российского гражданина", сумевшего пробраться в Прагу через закрытые границы, в условиях блокады всякого транспортного сообщения (самолеты не летают, поезда не ходят, машины не пускают) и строгого полицейского контроля. Еще более нелепым выглядит утверждение о передвижении по пустынной Европе "группы разведчиков".

Если же такие лица действительно выявлены силами правопорядка, то что мешает их задержанию?

Теперь, как говорят, к районному начальнику приставили охрану.

Интересно, что этот "слив" в популярный еженедельник совпал по времени с другой утечкой из секретного ведомства: на этот раз в газету "Лидовы новины", которая написала, что следы недавней хакерской атаки на чешские больницы и международный аэропорт имени В. Гавела ведут в Россию. Правда, официальные лица, комментируя это сообщение, заметили, что анализ информации еще не закончен, но и опровергать "утку" не стали.