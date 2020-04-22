Постановление правительства Хабаровского края от 21 апреля 2020 года № 166-пр "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края"

В целях совершенствования мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и реализации предложения главного государственного санитарного врача Хабаровского края от 16 апреля 2020 г. Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр "О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 4.10 следующего содержания:

"4.10. Соблюдать масочный режим при нахождении во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси, а также при посещении:

- аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) специализированных объектов розничной торговли, других организаций, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

- федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов государственной власти Хабаровского края, органов местного самоуправления муниципальных образований края;

- зданий, строений, сооружений автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных (морских) вокзалов, речных (морских) портов, аэропортов, на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;

- иных общественных мест.";

2) подпункт 6.4 пункта 6 признать утратившим силу;

3) пункт 91 изложить в следующей редакции:

"91. Органам исполнительной власти края, структурным подразделениям аппарата Губернатора и Правительства края в соответствии с установленной компетенцией осуществлять контроль за реализацией мероприятий, установленных пунктами 1-3 настоящего постановления.";

4) в приложении № 2:

а) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

подрядчиками (субподрядчиками) по оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.";

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Некоммерческая организация "Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае".".

2. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 11 апреля 2020 г. № 147-пр "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории сельского поселения "Село Богородское" Ульчского муниципального района Хабаровского края", исключив в абзаце первом пункта 5 слова "совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю (далее - Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю) (по согласованию) в рамках своих полномочий".

3. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2020 г. № 158-пр "Об организации создания и функционирования обсерваторов на территории Хабаровского края", дополнив пунктом 21 следующего содержания:

"21. Министерству финансов края, комитету Правительства края по гражданской защите в течение трех рабочих дней обеспечивать рассмотрение обращений администраций городских округов (муниципальных районов) края, поступивших в адрес Губернатора, Председателя Правительства края, о выделении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в соответствии с разделом 5 Правил предоставления из краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов края дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, утвержденных постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2016 г. № 524-пр, на создание и функционирование обсерваторов из расчета до 5 000 (пять тысяч) рублей в сутки на человека, в том числе расходы на питание в размере до 750 (семьсот пятьдесят) рублей и на развертывание и содержание обсерватора - до 4 250 (четыре тысячи двести пятьдесят) рублей.".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор, Председатель Правительства Хабаровского края С.И.Фургал







