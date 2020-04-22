Haval назвал цены на "убийцу" "Патриота"

Китайский внедорожник Haval H5 будет стоить в России от 1 099 000 до 1 349 000 рублей. Цены уже опубликованы на официальном сайте бренда. Приобрести автомобили клиентам предлагается, оформив заказ онлайн.

Таким образом новинка (если, конечно, модель с дизайном 2010 года можно назвать новинкой) будет немногим дороже российского "Патриота" от Ульяновского автозавода. Версии УАЗа со 150-сильным мотором и "механикой" оцениваются в 886 000 - 1 178 000 рублей. Более мощного двигателя у отечественного внедорожника нет, а "китаец" оснащается также 177-сильным агрегатом. Речь идет о разных форсировках 2-литрового турбомотора.

"В связи с непредсказуемой кризисной ситуацией, вызванной пандемией, российские клиенты переживают трудные времена и финансовое давление. Haval понимает сложности, с которыми они столкнулись.

Возвращение Haval H5 было тщательно продумано: компания решила вернуть модель по просьбе множества клиентов и назначить на нее привлекательную цену, чтобы сделать этот проверенный внедорожник доступным для большего количества людей. Россия давно является рынком, который нуждается в мощных, безопасных и надежных внедорожниках, и компания Haval гарантирует, что в данном сегменте нет лучшего соотношения цены и качества, чем H5", - прокомментировал исполнительный директор представительства "Хавейл Мотор Рус" Жером Сего.

Фото: Пресс-служба Haval.

Напомним, в базовой версии H5 получил климат-систему, задние датчики парковки, мультимедиа с сенсорным экраном и круиз-контроль с управлением на руле. В "зимний" пакет вошел обогрев передних сидений, зеркал и зоны покоя щеток. В списке опций помощи водителю - системы курсовой стабилизации (ESP), антиблокировочная (ABS), помощи при старте на подъеме (ННС) и при спуске со склона (HDC). Такие автомобили и оценили в 1 099 000 рублей.

В комплектации Premium салон отделан эко-кожей, сиденья получили электрорегулировки, в багажнике появились шторка, крючки и такелажные кольца. Шины 17-дюймовые (вместо 16-дюймовых), зеркала складываются, стекла опускаются автоматикой. В списке оснащения добавились камера заднего вида и датчики дождя и света. А помимо фронтальных подушек безопасности здесь еще и боковые. Со 150-сильным двигателем такие машины стоят 1 249 000 рублей, со 177-сильным - на 100 тысяч дороже.

Напомним, у Haval H5 безальтернативная 6-ступенчатая механическая коробка передач и полный привод с "раздаткой" от BorgWarner. Внедорожник построен на "раме", его клиренс достигает 204 мм, а углы въезда и съезда - 24 градуса. Недаром машина комплектуется вспомогательным информационным дисплеем с альтиметром, барометром, компасом - предполагается, что на ней можно будет покорять настоящее бездорожье. Ранее в компании отмечали, что с точки зрения защиты от коррозии автомобиль не уступит проверенному Haval H9. Кстати, гарантия на сквозную коррозию составляет в случае с H5 6 лет.