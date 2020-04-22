Модернизация российских портов отстает от намеченных планов, а это, в свою очередь, тормозит частные инвестиции. К такому выводу пришла Счетная палата (СП). В результате грузооборот в портах по итогам 2019 года составил только 76% от проектной мощности.

В российских портах нужно создавать современную инфраструктуру, углублять акватории. Развитием и эксплуатацией объектов федеральной собственности в большинстве портов занимается госпредприятие "Росморпорт".

Аудиторы выяснили, что в составе незавершенного строительства Росморпорта отражены затраты на ранее проведенные и не востребованные проектно-изыскательские работы по 18 объектам инфраструктуры морских портов на 783 млн рублей. За три года из запланированных 36 объектов госсобственности в портах за счет бюджетных средств были построены и введены в эксплуатацию только 13, отметили в СП.

В Росморпорте на запрос "РГ" о причинах срыва планов не ответили.

Модернизация необходима. Российские порты должны давать возможность зайти большим судам и обеспечить максимально быструю погрузку и выгрузку, говорит вице-президент по ВЭД Ассоциации экспортеров и импортеров Евгения Леонова. Бизнес готов участвовать в развитии портов. Но государству нужно повысить эффективность вложений, считают аудиторы. За счет бюджетных средств строятся каналы, причалы, а частные инвесторы создают портовую инфраструктуру. Модернизацию нужно планировать на основе прогнозов объемов грузооборота с учетом конъюнктуры мировых товарных рынков, чтобы сосредоточиться на основных направлениях, указали в СП.