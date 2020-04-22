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22.04.2020 13:00
Рубрика: Власть

Юристы прокомментировали инициативу о новых полномочиях полиции

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в закон о полиции, дающий право полицейским вскрывать автомобили, входить в жилища при преследовании подозреваемых в преступлении, проводить досмотр граждан и автомобилей, покидающих оцепленную территорию.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав граждан, в первую очередь права на безопасность, так как наделяет полицию дополнительными возможностями для действия в экстренных ситуациях, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - В частности, сотрудники полиции получат право входить в жилые и иные помещения в целях задержания лиц, застигнутых на месте преступления. Такая необходимость может возникнуть в ходе преследования подозреваемого, когда он попытается скрыться на чьей-то частной территории".

Фото: iStock
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Также, по его словам, полиция получит возможность вскрывать транспортные средства граждан в строго определенных случаях. "Например, для спасения жизни и здоровья человека, - продолжает Владимир Груздев. - Допустим, если родители забыли в машине маленького ребенка и ушли, а найти их оперативно невозможно. Или если человеку в машине стало плохо, он потерял сознание, а машина заблокирована изнутри. Получат сотрудники полиции и возможность вскрывать машины для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления".

Как подчеркивает председатель правления АЮР, положения законопроекта основаны на результатах анализа правоприменительной практики, в ходе которого был выявлен ряд проблем. "Инициатива не столько расширяет полномочия полиции, сколько уточняет и корректирует действующие положения, чтобы сотрудники полиции могли более эффективно исполнять свои обязанности по защите граждан и общества от преступных посягательств", говорит Владимир Груздев.

Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия Правосудие Охрана порядка

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