Юристы прокомментировали инициативу о новых полномочиях полиции

"Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав граждан, в первую очередь права на безопасность, так как наделяет полицию дополнительными возможностями для действия в экстренных ситуациях, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - В частности, сотрудники полиции получат право входить в жилые и иные помещения в целях задержания лиц, застигнутых на месте преступления. Такая необходимость может возникнуть в ходе преследования подозреваемого, когда он попытается скрыться на чьей-то частной территории".

Также, по его словам, полиция получит возможность вскрывать транспортные средства граждан в строго определенных случаях. "Например, для спасения жизни и здоровья человека, - продолжает Владимир Груздев. - Допустим, если родители забыли в машине маленького ребенка и ушли, а найти их оперативно невозможно. Или если человеку в машине стало плохо, он потерял сознание, а машина заблокирована изнутри. Получат сотрудники полиции и возможность вскрывать машины для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления".

Как подчеркивает председатель правления АЮР, положения законопроекта основаны на результатах анализа правоприменительной практики, в ходе которого был выявлен ряд проблем. "Инициатива не столько расширяет полномочия полиции, сколько уточняет и корректирует действующие положения, чтобы сотрудники полиции могли более эффективно исполнять свои обязанности по защите граждан и общества от преступных посягательств", говорит Владимир Груздев.