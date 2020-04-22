Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в аппарате Госдумы, документ, расширяющий права полицейских, уже готов к внесению в нижнюю палату.

В частности новым документом предложено дать полицейским право:

- вскрывать транспортное средство с целью спасения жизни граждан или предотвращения преступления. В случае, если вскрытие произошло без присутствия владельца автомобиля, его оповестят в течение 24 часов;

- оцеплять территории, жилые помещения и другие объекты. В границах оцепленной территории сотрудники полици смогут проводить досмотр граждан и их вещей;

- обозначать место проведения публичных массовых мероприятий и осуществлять временное ограждение указанных мест;

- применять оружие при задержании, если преследуемое лицо не только пытается прикоснуться к оружию, но и совершить действия, расцениваемые как угроза нападения.

Ранее "РГ" также писала, что по инициативе правоохранительных органов, полиция сможет проводить досмотр граждан, в случае, если есть подозрение, что они скрывают украденное.