Как новый: вьетнамский ПТ-76 в идеальном состоянии показали на видео

Вьетнамские военные раскрыли секрет успешной эксплуатации боевой техники, выпущенной много десятилетий назад.

Inside a PT-76 amphibious light tank of Vietnam People Army. Ammunition racks, communication system, PKT co-axial machine gun, breech of the D-56TM rifled tank gun and so on could be seen. pic.twitter.com/okBCI9TnYr — Lee Ann Quann (@AnnQuann) April 20, 2020

Так, на одном из видеороликов, размещенных в Сети, показан изнутри легкий плавающий танк ПТ-76. Продемонстрировано место механика-водителя, щиток приборов, рычаги управления, аккумуляторные батареи, элементы противопожарного оборудования.

Также уделили внимание башне с вооружением. Виден спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет ПТК и казенная часть нарезного танкового орудия Д-56ТМ, укладки для боеприпасов и средства связи.

Если не знать, что производство этих доставленных из Советского Союза боевых гусеничных машин прекращено более полувека назад, можно было бы подумать, что этот ПТ-76 только что покинул сборочный цех оборонного предприятия.

Вполне вероятно, этот "семьдесят шестой" был в числе техники, которая сражалась еще с американскими оккупантами, прозвавшими ПТ-76 "призрачными танками" за возможность внезапно появляться на танконедоступной местности. Затем он мог участвовать в разгроме марионеточных южновьетнамских войск и, возможно, воевать в 80-е годы в Камбодже против бандформирований "красных кхмеров".

Судя по другим видеоматериалам, эти машины в настоящее время активно используются в подразделениях морской пехоты, которая регулярно отрабатывает высадку из десантных кораблей на побережье.

Сообщалось, что вьетнамские военные проводят модернизацию бронированных ветеранов. На них устанавливается современное прицельное оборудование, позволяющее эффективно вести боевые действия в ночных условиях.