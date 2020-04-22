Канада увеличит финансирование ВОЗ

Канада увеличит финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению Оттавы, это необходимо для более эффективной борьбы с COVID-19.

"Мы перечисляем десятки миллионов долларов в год. Нужно выяснить, как возник коронавирус, чтобы быть уверенными, что это больше никогда не повторится", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он сообщил, что в стране создан фонд для финансовой поддержки благотворительных и некоммерческих организаций. Уже удалось собрать 246 миллионов долларов США, пишет РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе Вашингтон прекратил финансирование ВОЗ. Президент США Дональд Трамп заявил, что организация своевременно не предоставила информацию о коронавирусе.