Указ главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30 "Об организации контрольно-пропускных пунктов на автомобильных дорогах в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции"

В связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" постановляю:

1. Установить, что с 00:00 часов 22 апреля 2020 года и до отмены режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия, введенного распоряжением Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (далее - режим повышенной готовности), въезд граждан и проезд автотранспортных средств на территорию Республики Карелия из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей осуществляется через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты (далее - посты), расположенные:

1) на км 155 автомобильной дороги А-121 "Сортавала";

2) на км 270 автомобильной дороги Р-21 "Кола";

3) на км 45 автомобильной дороги А-215 Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Брин-Наволок, подъезд к г. Петрозаводску;

4) на км 394 автомобильной дороги А-119 Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола";

5) на км 354 автомобильной дороги Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож.

2. Посты создаются в целях обеспечения контроля за самоизоляцией граждан, въезжающих на территорию Республики Карелия из других субъектов Российской Федерации, и выдачи им предупреждений об ответственности за неисполнение распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р.

3. Осуществление контроля за въездом граждан на территорию Республики Карелия из других субъектов Российской Федерации и выдача им на постах предупреждений об ответственности за неисполнение распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р обеспечиваются Министерством внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию) и Управлением Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Республике Карелия (по согласованию).

4. Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия:

организовать посты на автомобильных дорогах на территории Республики Карелия, указанные в пункте 1 настоящего Указа, для осуществления контроля за въездом граждан на территорию Республики Карелия до отмены режима повышенной готовности;

обеспечить индивидуальными средствами защиты сотрудников на постах, обработку помещений постов дезинфицирующими средствами;

принять меры по выполнению мероприятий по прекращению движения на автомобильных дорогах, по которым может быть осуществлен объезд постов.

5. Предложить Петрозаводскому линейному отделу МВД России на транспорте (по согласованию) обеспечить контроль за въездом на территорию Республики Карелия граждан на железнодорожном транспорте до отмены режима повышенной готовности, в поездах следования и на железнодорожных станциях, расположенных на территории Республики Карелия, с выдачей предупреждений об ответственности за неисполнение распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р.

6. Утвердить прилагаемую форму предупреждения об ответственности за неисполнение распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р.

7. Одобрить Соглашение между Правительством Республики Карелия, Министерством внутренних дел по Республике Карелия, Управлением Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Республике Карелия о порядке контроля за въездом граждан на территорию Республики Карелия в контрольно-пропускных пунктах на автомобильных дорогах на территории Республики Карелия в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и поручить подписать его Министру по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия С.Ю. Щебекину.

8. Одобрить Соглашение между Правительством Республики Карелия, Петрозаводским линейным отделом МВД России на транспорте, филиалом ОАО "РЖД" - Октябрьская железная дорога о порядке контроля за въездом граждан на территорию Республики Карелия железнодорожным транспортом в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и поручить подписать его Министру по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия С.Ю. Щебекину.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







