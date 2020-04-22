Курс рубля начал торги среды с падения к доллару и евро

Российская валюта продолжила слабеть на открытии торгов в среду. Курс доллара поднялся до 77,49 рубля, курс евро достиг уровня 84,17 рубля, сообщает Московская биржа.

Причина ослабления рубля связана с дешевеющей нефтью. На торгах лондонской биржи ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне обрушилась ниже 16 долларов за баррель. Цена на сырье марки WTI закрепилась на уровне 10,85 доллара за баррель.

На фондовых торгах основные индексы выходят в плюс. Так, индекс Мосбиржи к 10.12 мск поднялся на 0,42 процента, до 2498,52 пункта, а индекс РТС - на 0,63 процента, до 1018,5 пункта.