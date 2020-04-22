Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель

В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель. При этом стоимость фьючерса нефти WTI установилась на отметке в 10,85 доллара за баррель.

Как сообщает ТАСС, в последний раз нефть Brent находилась ниже 16 долларов за баррель в июне 1999 года.

Накануне глава Минэнерго России Александр Новак объяснил сокрушительный обвал цен на нефть WTI, произошедшем в ночь с 20 на 21 апреля. Он отметил, что коллапс котировок американской нефти произошел в связи с распродажей фьючерса на поставку WTI в мае, а также отсутствием спроса и вероятностью затоваривания хранилищ. "Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента", - сказал Новак.