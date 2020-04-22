Lada подготовила для Беларуси спецверсию Vesta в честь 50-летия АвтоВАЗа

В Беларуси стартовали продажи специальной версии Lada Vesta SW Limited Edition, которая была подготовлена в честь полувекового юбилея Волжского автозавода.
Vesta SW Limited Edition доступна только со 106-сильным двигателем объёмом 1.6 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач.
В списке стандартного оснащения заявлены:
•фронтальные подушки безопасности,
•передние сиденья с подогревом,
•задние датчики парковки,
•круиз-контроль,
•наружные зеркала с подогревом,
•повторителем поворота и электроприводом складывания,
•кондиционер,
•мультифункциональное рулевое колесо,
•поясничная поддержка и регулировка по высоте сиденья водителя,
•электростеклоподъёмники всех дверей,
•аудиосистема с монохромным дисплеем 4.3 дюйма,
•15-дюймовые штампованные колёсные диски,
•системы антипробуксовки, стабилизации, помощи старта в горку, ABS.
Если изучить прайсы на Lada Vesta SW в Беларуси, то большинство опций из этого списка - прерогатива модели в комплектации Comfort с доппакетом Winter, за которую просят 27 410 белорусских рублей (841 600 рублей).
Цена на Vesta SW Limited Edition - 24 200 белорусских рублей (743 тысячи в нашей валюте). "Сэкономить" получилось за счёт исключения противотуманных фар, обогрева лобового стекла и установки "штампов" - Vesta SW Comfort/Winter поставляется на 16-м "литье".
Интересно, что Vesta SW Limited Edition получается даже дешевле базового исполнения универсала модели, продающегося в Беларуси. Vesta SW Comfort, в котором нет электростеклоподъёмников задних дверей, подогрева сидений и многих других опций, стоит 25 100 белорусских рублей (770 730 рублей).
В России цены на Lada Vesta SW начинаются от 715 900 рублей. Модель предложена с двигателями мощностью 106 и 122 л.с., для которых предусмотрена только МКП, и 113-сильным мотором Renault-Nissan в паре с вариатором.