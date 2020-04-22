Мясников: Я ошибся с прогнозом пика эпидемии COVID-19

Прогноз пика заболеваемости коронавирусом оказался ошибочным. Об этом врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал в эфире YouTube-канала "О самом главном". Ранее он предположил, что своей высшей точки эпидемия коронавируса в стране достигнет в конце апреля.

"Распространение болезни у нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз", - цитирует доктора РИА Новости.

По словам Мясникова, предсказывать пик эпидемии сложно, поэтому надо просто ждать. "Пока вирус не перегорит, то он не затлеет", - отметил медик. Ранее врач заявил, что переболел коронавирусом - это показала проверка на антитела. Актуальная информация о заболеваемости в России и мире на сайте стопкоронавирус.рф.