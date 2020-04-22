Минздрав Беларуси призвал граждан в предстоящие выходные остаться дома

С убедительной просьбой соблюдать аккуратность, оставаясь на предстоящие выходные дома и не посещать на пасхальной неделе кладбище, обратилась 22 апреля к жителям Беларуси официальный представитель Министерства здравоохранения Инна Карабан.

"Каждый человек не знает, инфицирован он или нет. Вместе с тем, некоторые собираются ехать к пожилым родителям", - констатировала Карабан. Она в очередной раз от имени своих коллег призвала население оставаться дома, не посещать на выходные кладбища, чтобы максимально уменьшить возможность инфицирования окружающих.

"Пожалуйста, мы просим обратить на это особое внимание", - обратилась она к белорусам, предупредив, что в настоящее время лучше ограничить свои контакты, в первую очередь с пожилыми родителями.

Кстати, и по мнению отраслевого министра Владимира Караника, слова которого приводит БЕЛТА, основная задача дня заключается в том, чтобы "не допустить лавинообразного роста, перегрузки системы здравоохранения".

Касаясь обнародованных накануне рекомендаций ВОЗ, Караник напомнил, что на пресс-конференции в Минске эксперты организации говорили о необходимости широкого информирования населения о возможных рисках и правилах поведения. "Статистику мы регулярно публикуем. Но хотели бы, чтобы население услышало наши рекомендации о возможных рисках и правилах поведения", - подчеркнул министр, не исключив при этом, что в Беларусь может приехать еще одна миссия ВОЗ - "по мере развития ситуации, если в этом будет потребность".

Следует уточнить, что на 22 апреля в Беларуси зарегистрировано еще 558 заболеваний COVID-19, а общее число инфицированных достигло 7281 человека, подтвердили в пресс-службе Минздрава, напомнив, что с начала февраля в стране проведено около 115 тысяч тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 58 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.