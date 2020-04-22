Можно ли наливать топливо в пластиковую тару

Пластиковые пищевые бутылки и канистры кажутся удобной и дешевой альтернативой сертифицированным канистрам для бензина. Действительно, зачем платить за тару, если она есть у каждого в избытке, на первый взгляд, герметичная и надежная?

Правила АЗС с такой логикой вступают в противоречие. Отпуск бензина и солярки в несертифицированные емкости запрещен. Почему?

Дело в статическом электричестве, которое накапливается во время движения машины, пишет aif.ru. Возникновению разрядов способствует трение шин о дорожное покрытие, трение кузова о сухой пыльный воздух. Топливо является диэлектриком (то есть веществом, плохо проводящим ток) и трется о стенки тары при наливании или тряске. Если материал тары диэлектрический - стекло или пластик - то здесь начнется накапливаться разряд. Таковы законы физики.

Во время движения автомобиль собирает на кузове около 1000 вольт напряжения. Если внутри есть пластиковые бутылки с топливом, то машина представляет собой в этот момент настоящую бомбу. Случаи самовозгорания топлива происходили даже если бензин был налит в специализированную тару, не говоря уж о пластиковых бутылках и канистрах.

Есть ГОСТ Р 58404-2019, в котором прописаны правила эксплуатации АЗС. В документе сказано, что отпуск нефтепродуктов в неспециализированную пластиковую или стеклянную тару запрещен.

Возможны ли исключения? Да, ведь пластик пластику рознь. Существуют канистры, изготовленные из специальных токопроводящих полимеров: такой материал не накапливает статических разрядов и безопасен. Но на таре должна быть специальная пометка, указывающая, что она предназначена для бензина.

Впрочем, сотрудники АЗС могут перестраховываться и в этом случае. На просьбу залить бензин в сертифицированную пластиковую канистру вполне вероятно получить отказ.