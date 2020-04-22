У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

На Android вышла мобильная версия игры Crash Bandicoot. Она бесплатна

Текст:   Богдан Бобров
22.04.2020,  
17:19
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Студия King выпустила на Android бесплатный раннер Crash Bandicoot Mobile.

Запуск состоялся в нескольких регионах, в российском Google Play игра еще недоступна, но apk и установочные файлы можно скачать на сторонних сайтах, например, на apk.support.

Главный герой, по имени которого названа игра, в свое время (чуть больше двух десятилетий назад) был одним из главных символов первой PlayStation, а его создатели - разработчики из Naughty Dog - в дальнейшем подарили миру такие франшизы как Uncharted и The Last of Us.

Названы системные требования Microsoft Flight Simulator. Они удивляют
Премиальную подписку The Elder Scrolls Online Plus сделали бесплатной

В Crash Bandicoot Mobile геймплей достаточно привычен для жанра - персонаж бежит вперед и должен преодолевать препятствия, собирая бонусы и применяя различные способности.

Первые ролики, демонстрирующие игровой процесс, уже загрузили на YouTube.

смартфоны
Фото: iStock
Новая версия Android 10 испортила смартфоны 17:10
В смартфонах Samsung обнаружили проблему с экранами 21.04.2020
Стало известно, как будет выглядеть iPhone 12 20.04.2020
игры
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Яндекс обновил свой мессенджер 17:09
консоли
Фото: Mail.ru Group
Mail.ru Group начала продавать умную колонку "Капсула" 13:07
Как сохранить брак на карантине. Список лучших игр на двоих 16.04.2020
Sony подарит всем 4 игры для PlayStation 4. Даже при отсутствии PS Plus 15.04.2020