На Android вышла мобильная версия игры Crash Bandicoot. Она бесплатна

Студия King выпустила на Android бесплатный раннер Crash Bandicoot Mobile.

Запуск состоялся в нескольких регионах, в российском Google Play игра еще недоступна, но apk и установочные файлы можно скачать на сторонних сайтах, например, на apk.support.

Главный герой, по имени которого названа игра, в свое время (чуть больше двух десятилетий назад) был одним из главных символов первой PlayStation, а его создатели - разработчики из Naughty Dog - в дальнейшем подарили миру такие франшизы как Uncharted и The Last of Us.

В Crash Bandicoot Mobile геймплей достаточно привычен для жанра - персонаж бежит вперед и должен преодолевать препятствия, собирая бонусы и применяя различные способности.

Первые ролики, демонстрирующие игровой процесс, уже загрузили на YouTube.