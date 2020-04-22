Пожар в зоне отчуждения Чернобыля приближается к границе Беларуси

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжает распространяться. В настоящее время в районе деревни Журба в Житомирской области пламя находится в 17 километрах от границы Беларуси. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Пожарные пытаются не допустить огонь к границе, им на помощь прибыл пожарный поезд. При этом угрозы хранилищу радиоактивных отходов Чернобыльской АЭС нет.

По сведениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, пожар в районе деревни Журба в настоящее время локализован. Главные усилия направлены на то, чтобы не дать разгореться тлеющим пням, бурелому и двум торфяникам.

На тушении пожара занято более 1300 человек и около трехсот единиц техники, включая три вертолета. В общей сложности создано свыше 640 километров противопожарных полос.

Пожар в районе ЧАЭС впервые возник 4 апреля. К 15 апреля его почти удалось потушить, в том числе благодаря сильному дождю, однако на следующий день шквалистый ветер снова раздул пламя.

Огнем в районе ЧАЭС уничтожено 12 нежилых сел, их жители были эвакуированы в 1986 году после аварии.