Новости

Трамп приостановит выдачу грин-карт 01:32
Новый Lada Largus остался без автосалона: ММАС-2020 отменили 01:01
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 00:44
День Земли столичные экологи отметят флешмобом 00:24
Пожар в зоне отчуждения Чернобыля приближается к границе Беларуси 00:19
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России 21.04.2020
Посол Палестины обвинил во лжи американского дипломата 21.04.2020
СМИ: Трамп запретит въезд в США по рабочим визам на 90 дней 21.04.2020
СМИ: Испанские охранники следили по поручению США за женой и сыном Ассанжа 21.04.2020
Губернатор Кубани закрыл в Радоницу кладбища из-за коронавируса 21.04.2020
В Москве водителям-нарушителям пропускного режима направят напоминания 21.04.2020
Премьеру продолжения "Венома" перенесли на 2021 год 21.04.2020
Сериал "Зулейха открывает глаза" побил несколько рекордов 21.04.2020
Прилетевшие из Таиланда жители Ростова направлены на самоизоляцию 21.04.2020
Власти Москвы ответили на вопросы об аннулировании пропусков 21.04.2020
В Петербурге скончался крупнейший исследователь арабского мира 21.04.2020
В Беларуси за сутки выздоровели и выписаны 577 зараженных COVID-19 21.04.2020
Воробьев: Большинство жителей Подмосковья соблюдает самоизоляцию 21.04.2020
В Чувашии число погибших пациентов с COVID-19 выросло до пяти 21.04.2020
Андрей Воробьев: Все ограничения могут быть продлены на майские праздники 21.04.2020
Стоимость нефти марки Brent упала ниже 19 долларов 21.04.2020
Суд заочно арестовал организатора убийства Япончика 21.04.2020
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские 21.04.2020
ВОЗ: Коронавирус нанесет удар по Африке 21.04.2020
В Саранске общественный транспорт будет ходить только утром и вечером 21.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
22.04.2020 00:19
Рубрика: В мире

Пожар в зоне отчуждения Чернобыля приближается к границе Беларуси

Текст: Константин Волков
Фото: Петр Сивков/ТАСС Фото: Петр Сивков/ТАСС
Фото: Петр Сивков/ТАСС

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжает распространяться. В настоящее время в районе деревни Журба в Житомирской области пламя находится в 17 километрах от границы Беларуси. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Пожарные пытаются не допустить огонь к границе, им на помощь прибыл пожарный поезд. При этом угрозы хранилищу радиоактивных отходов Чернобыльской АЭС нет.

Фото: AP Photo/Yaroslav Yemelianenko
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилищ радиоактивных отходов
Площадь пожара в зоне Чернобыльской АЭС увеличилась в три раза

По сведениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, пожар в районе деревни Журба в настоящее время локализован. Главные усилия направлены на то, чтобы не дать разгореться тлеющим пням, бурелому и двум торфяникам.

На тушении пожара занято более 1300 человек и около трехсот единиц техники, включая три вертолета. В общей сложности создано свыше 640 километров противопожарных полос.

Пожар в районе ЧАЭС впервые возник 4 апреля. К 15 апреля его почти удалось потушить, в том числе благодаря сильному дождю, однако на следующий день шквалистый ветер снова раздул пламя.

Огнем в районе ЧАЭС уничтожено 12 нежилых сел, их жители были эвакуированы в 1986 году после аварии.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
Стоимость нефти марки Brent упала ниже 19 долларов
Власти Москвы ответили на вопросы об аннулировании пропусков
Греф спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом
Евро рос выше 84 рублей
В США одновременно протестируют более 70 методик лечения коронавируса
Какие неологизмы появились в Оксфордском словаре на фоне COVID-19