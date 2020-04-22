Назван официальный диагноз Анастасии Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, только что отпущенная из госпиталя домой, наблюдается в Центральной клинической больнице при Управлении делами Президента РФ с диагнозом глиобластома, рак мозга.

Об этом сообщает KP.RU, приводя скан соответствующего документа и уточнив, что "прекрасная няня" лежала не в головной клинике в Москве, а в филиале - в подмосковной Барвихе.

При этом издание подчеркивает, ссылаясь на анонимный источник в медицинских кругах, что "форма рака у Заворотнюк не смертельная" и сейчас ей действительно стало намного лучше. Вплоть до того, что в дальнейшем Анастасия сможет вернуться к нормальной жизни и работе.

Согласно информации ресурса, актриса проходит курс лечения препаратом нового формата - противоопухолевым средством, которое "блокирует рост раковых клеток, воздействуя на определенные молекулы". Это - таргетная терапия, альтернатива гормональной и химиотерапии.

Лекарство доставили из Стэнфордского университета. Препарат "порекомендовал врач из Швейцарии, к которому обратилась мать Анастасии".

Как излагает издание, при лечении первым делом актрисе удалили опухоль, а когда после удаления появилась вторая опухоль, вторичная глиобластома, удалили и ее. Операции прошли успешно и теперь идет поддерживающее лечение.

Со слов источника, "пока Заворотнюк еще слабенькая, бледненькая" - ее иммунитет ослаблен и врачи очень боятся инфекций. После "химии" у женщины выпали волосы, но сейчас снова отросли.

Как заверил инсайдер, сейчас Анастасия "только отдыхает", читает книги, в основном - классику.

Шансы на выздоровление артистки расцениваются как высокие.