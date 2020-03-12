"Всё хорошо": дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Анна, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, состояние здоровья которой в последние месяцы вызывает у поклонников изрядные опасения, рассказала, что с ее мамой "всё хорошо".

Девушка выложила в Instargam фото с отдыха в ныне накрытой разбушевавшимся коронавирусом Италии. Известно, что посетила она страну еще до пандемии.

А когда в комментариях подписчики поинтересовались состоянием здоровья "прекрасной няни", Анна ответила следующее: "Все хорошо, мы молимся за ее скорейшее выздоровление".

На что последовали слова поддержки и всевозможные добрые пожелания.

Сообщения о том, что Анастасия тяжело больна, впервые появились в августе прошлого года. Указывалось, в частности, что у Заворотнюк опухоль мозга.

Семья актрисы долгое время это никак не комментировала, но после все-таки опровергла, эмоционально призвав не верить недобросовестным "источникам".