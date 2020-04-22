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22.04.2020 15:52
Рубрика: Экономика

Новак: Глобальный спрос на нефть упал на 20-30 млн баррелей в сутки

Снижение глобального спроса на нефть из-за эпидемии коронавируса составляет от 20 до 30 миллионов баррелей в сутки. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак в ходе телеконференции с депутатами Госдумы.

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- На сегодняшний день, наверное, мы находимся в самой активной фазе снижения спроса на нефть. По разным оценкам, это снижение составляет от 20 до 30 млн баррелей в сутки, - цитирует его слова ТАСС.

Министр напомнил о той ситуации, которая сейчас сложилась. Большая часть населения нашей планеты - на самоизоляции, а правительствами разных государств принимаются меры по борьбе с распространением коронавируса. Это повлияло на снижение спроса.

Отметим, что сегодня в формате видеоконференции состоялась встреча с участием руководства Госдумы, глав парламентских фракций, председателей профильных комитетов, а также руководства Минэнерго, Россетей и Минфина.

Ранее министр энергетики России Александр Новак объяснил сокрушительный обвал цен на нефть WTI.

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