Объем грузоперевозок в России вырастет за счет санкционных товаров

Объем международных грузовых перевозок по территории России вырастет на 10% за счет транзита санкционных товаров, сообщили в Минтрансе.

Расширить транзитные грузовые перевозки товаров, ввоз которых запрещен в Россию, предполагается за счет использования цифровых технологий контроля движения грузов.

"Открытие транзита санкционных товаров за счет внедрения цифровых технологий позволит увеличить объем международных грузоперевозок по территории нашей страны более чем на 10%", - приводит пресс-служба Минтранса слова заместителя министра транспорта Алексея Семенова.

Как отметили в министерстве, в России уже начались тестовые транзитные перевозки санкционных товаров из Европы в Китай по железной дороге с использованием электронных пломб. В частности, на этой неделе 40-футовый контейнер компании с промышленной продукцией отправлен из Финляндии в Южную Корею. В Россию груз был завезен через Большой порт Санкт-Петербурга. На таможне на контейнер наложили электронную навигационную пломбу. Далее по железной дороге контейнер проследует в Восточный порт, где пломба будет снята, и груз отправится в Южную Корею. Используются электронные навигационные пломбы российского производства.

Кроме того, Россия и Казахстан провели успешный пилотный проект мониторинга транзита на автомобильном транспорте в рамках ЕАЭС.

Как ранее писала "РГ", первый поезд с электронными навигационными пломбами отправился транзитом через Россию в Китай со станции Смоленск-Сортировочная. Контролирует применение пломб на железнодорожном подвижном составе в соответствии с постановлением правительства России Ространснадзор.

В Минтрансе подчеркнули, что подключение различных видов транспорта к этой системе обеспечивает цифровую прослеживаемость товаров на протяжении всей цепочки перевозки. Это создает дополнительные возможности для развития мультимодальности и использования транзитных транспортных коридоров на территории России.