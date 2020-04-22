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22.04.2020 12:05
Рубрика: Экономика

Объем грузоперевозок в России вырастет за счет санкционных товаров

Текст: Евгений Гайва
Объем международных грузовых перевозок по территории России вырастет на 10% за счет транзита санкционных товаров, сообщили в Минтрансе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Расширить транзитные грузовые перевозки товаров, ввоз которых запрещен в Россию, предполагается за счет использования цифровых технологий контроля движения грузов.

Фото: iStock
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"Открытие транзита санкционных товаров за счет внедрения цифровых технологий позволит увеличить объем международных грузоперевозок по территории нашей страны более чем на 10%", - приводит пресс-служба Минтранса слова заместителя министра транспорта Алексея Семенова.

Как отметили в министерстве, в России уже начались тестовые транзитные перевозки санкционных товаров из Европы в Китай по железной дороге с использованием электронных пломб. В частности, на этой неделе 40-футовый контейнер компании с промышленной продукцией отправлен из Финляндии в Южную Корею. В Россию груз был завезен через Большой порт Санкт-Петербурга. На таможне на контейнер наложили электронную навигационную пломбу. Далее по железной дороге контейнер проследует в Восточный порт, где пломба будет снята, и груз отправится в Южную Корею. Используются электронные навигационные пломбы российского производства.

Кроме того, Россия и Казахстан провели успешный пилотный проект мониторинга транзита на автомобильном транспорте в рамках ЕАЭС.

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Как ранее писала "РГ", первый поезд с электронными навигационными пломбами отправился транзитом через Россию в Китай со станции Смоленск-Сортировочная. Контролирует применение пломб на железнодорожном подвижном составе в соответствии с постановлением правительства России Ространснадзор.

В Минтрансе подчеркнули, что подключение различных видов транспорта к этой системе обеспечивает цифровую прослеживаемость товаров на протяжении всей цепочки перевозки. Это создает дополнительные возможности для развития мультимодальности и использования транзитных транспортных коридоров на территории России.

Экономика Транспорт Правительство Минтранс

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