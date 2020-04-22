Распоряжение губернатора Омской области от 17 апреля 2020 года № 46-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1. Текст распоряжения изложить в новой редакции:

"В целях предотвращения распространения на территории Омской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом 3.2 статьи 6 Закона Омской области "О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", пунктами 16, 19 Положения о территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 15 ноября 2006 года № 144-п:

1. Ввести на территории Омской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области (далее - территориальная подсистема).

2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в пределах границ Омской области.

3. Определить, что комплекс ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Омской области, предусмотренный настоящим распоряжением, осуществляется на всей территории Омской области.

4. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации силы и средства территориальной подсистемы.

5. Определить следующие основные мероприятия, проводимые органами управления и силами территориальной подсистемы в пределах их компетенции:

1) прогнозирование чрезвычайной ситуации, а также оценка ее социально-экономических последствий;

2) введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил территориальной подсистемы на стационарных пунктах управления;

3) непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам территориальной подсистемы данных о прогнозируемой чрезвычайной ситуации, информирование населения о чрезвычайной ситуации;

4) принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайной ситуации, снижению размеров ущерба и потерь в случае ее возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайной ситуации;

5) уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и иных документов;

6) приведение при необходимости сил и средств территориальной подсистемы в готовность к реагированию на чрезвычайную ситуацию, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

7) восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайной ситуации;

8) проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.

6. Рекомендовать гражданам:

1) планирующим поездки по территории Российской Федерации, рассмотреть возможность переноса их сроков до нормализации эпидемиологической обстановки на территории Российской Федерации;

2) самостоятельно забронировавшим тур или самостоятельную поездку по территории Российской Федерации, рассмотреть возможность переноса сроков путешествия на иные удобные даты (по согласованию с туроператором, реализующим туристский продукт, отелем и иным средством размещения (далее - туроператор));

3) воздержаться от посещения религиозных объектов.

7. Обязать:

1) граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- сообщать о своем прибытии на территорию Омской области, месте, датах пребывания на территориях, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), контактную информацию на "горячую линию" по номеру 8-800-350-46-96;

- при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- обеспечить изоляцию на дому на основании соответствующих постановлений главного государственного санитарного врача по Омской области, его заместителя;

- обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Омской области (не посещать работу, учебу, общественные места);

2) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

3) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

4) граждан при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

5) граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать с 30 марта по 30 апреля 2020 года режим самоизоляции.

Режим самоизоляции может не применяться по решению работодателя к руководителям и сотрудникам организаций, органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, к работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по координации работы санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области (далее - Штаб);

6) граждан с 1 по 30 апреля 2020 года не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в установленном порядке либо приостановлена в установленном порядке, но имеется необходимость в охране и эксплуатации соответствующих объектов;

- осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Омской области, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки, ветеринарных услуг);

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в установленном порядке;

- следования с учетом требований абзацев третьего, четвертого настоящего подпункта к местам приобретения товаров, работ и услуг, реализация которых не ограничена в установленном порядке, расположенным на территории торговых объектов, деятельность которых не приостановлена в соответствии с абзацами третьим, четвертым подпункта 1 пункта 12 настоящего распоряжения, и находящимся в пределах маршрута следования граждан к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы);

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничение, установленное абзацем первым настоящего подпункта, не распространяется на случаи получения медицинской помощи, государственную судебно-экспертную деятельность, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов, адвокатской палаты (адвокатских образований, адвокатов), нотариальной палаты (нотариальной конторы, нотариусов) в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Ограничение, установленное абзацем первым настоящего подпункта, также не распространяется на:

- руководителей и сотрудников государственных органов, органов местного самоуправления, расположенных на территории Омской области, обеспечивающих функционирование указанных органов (при наличии удостоверения (иного документа), подтверждающего выполнение служебных (трудовых) обязанностей в соответствующем органе);

- руководителей и сотрудников организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность на территории Омской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, настоящим распоряжением, а также иных организаций, определенных Правительством Омской области, имеющих документы (справка, выданная работодателем по форме согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению), подтверждающие необходимость выполнения работником соответствующих трудовых функций;

- граждан, определенных решением Штаба.

Порядок передвижения на территории Омской области, установленный настоящим подпунктом, распространяется также на передвижение транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.

Осуществляется беспрепятственный проезд транспорта, обеспечивающего перевозку товаров, в том числе продовольственных товаров и товаров первой необходимости, транспорта, следующего на погрузку указанных товаров, обеспечивающего доставку товаров, заказанных посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также при передвижении граждан в случаях, установленных настоящим подпунктом.

8. Рекомендовать:

1) туроператорам, осуществляющим деятельность на территории Омской области, оказывать содействие гражданам, указанным в подпункте 2 пункта 6 настоящего распоряжения, в переносе сроков путешествия, а также по подбору иных решений, максимально учитывающих интересы указанных граждан и туроператоров;

2) работодателям, осуществляющим деятельность на территории Омской области:

- прекратить привлечение к работе работников, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), до отмены режима повышенной готовности;

- обеспечить измерение температуры тела работникам, осуществляющим трудовую деятельность на территории Омской области, на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, а также вызовом врача по адресу проживания (нахождения) работника;

- исключить допуск на рабочие места и (или) территорию организации работников, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также работников, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по Омской области, его заместителя об изоляции;

- оказывать работникам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

- воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также рекомендовать работникам воздержаться от поездок на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), если они не обусловлены крайней необходимостью;

- представлять в Министерство труда и социального развития Омской области подробную информацию о профессиональном квалификационном уровне специалистов (с указанием численности каждой категории специалистов), въезжающих на территорию Омской области с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

3) руководителям организаций, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий), перевозку авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом, осуществлять мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции;

4) ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Омский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации оказать содействие медицинским организациям государственной системы здравоохранения Омской области в привлечении лиц, обучающихся в ординатуре указанного учреждения, к оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами в составе мобильных медицинских бригад медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области;

5) руководителям федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", федерального бюджетного учреждения науки "Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обеспечить проведение исследований биологического материала граждан на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (далее - биологический материал) на территории Омской области в соответствии с маршрутизацией доставки биологического материала, определенной Министерством здравоохранения Омской области;

6) лицам, осуществляющим перевозки пассажиров, обеспечить:

- использование водителями, кондукторами и контролерами необходимых средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и дезинфекции;

- неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при оказании услуг по перевозкам.

9. Общеобразовательным организациям, организациям дополнительного образования, организациям дополнительного профессионального образования, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, расположенным на территории Омской области (далее - образовательные организации), независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности обеспечить с 4 по 30 апреля 2020 года реализацию образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ в полном объеме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий или по индивидуальному учебному плану в соответствии с календарными учебными графиками с учетом соблюдения режима самоизоляции работников и обучающихся по месту их проживания (пребывания) без посещения образовательных организаций.

С 4 по 30 апреля 2020 года приостановить деятельность дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Омской области, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности с распространением на них действия пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Образовательным организациям, дошкольным образовательным организациям, казенному учреждению Омской области "Региональный информационно-аналитический центр системы образования", казенному учреждению Омской области "Централизованная бухгалтерия в сфере образования" определить работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 года функционирование данных организаций, в том числе охрану имущественного комплекса, соблюдение требований законодательства в области антитеррористической защищенности, о пожарной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил.

10. Органам исполнительной власти Омской области, органам местного самоуправления Омской области, организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность на территории Омской области, временно приостановить на период режима повышенной готовности проведение на территории Омской области:

1) деловых, спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий;

2) досуговых, развлекательных, культурных, физкультурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

3) работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий.

11. На период повышенной готовности:

1) приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

2) ввести запрет курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.

12. Временно приостановить:

1) с 28 марта по 30 апреля 2020 года деятельность:

- фитнес-клубов и тренажерных залов, компьютерных клубов, саун, бассейнов, аквапарков, парикмахерских, салонов красоты, спа-центров, массажных кабинетов, других аналогичных объектов;

- торговых центров (комплексов), за исключением находящихся на их территориях аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли, в которых реализуются продовольственные товары;

- объектов розничной торговли, не расположенных на территории торговых центров (комплексов), за исключением объектов розничной торговли, в которых реализуются продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, указанные в приложении № 2 к настоящему распоряжению.

Требования в отношении объектов, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта, не распространяются на специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

2) с 28 марта по 30 апреля 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

3) с 31 марта по 30 апреля 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, отелях и иных средствах размещения, расположенных на территории Омской области, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в средствах размещения, предусмотренных подпунктами 2, 3 настоящего пункта:

- обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

13. Организациям (индивидуальным предпринимателям),

осуществляющим деятельность на территории Омской области:

1) в сфере общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые и иные предприятия общественного питания):

- приостановить деятельность с 28 марта по 30 апреля 2020 года (за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов). Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников непрерывно действующих организаций;

- по окончании срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта, обеспечить одновременное обслуживание посетителей из расчета не более 30 процентов от количества посадочных мест в помещении, направив все усилия на доставку еды на вывоз (вынос);

2) в сфере торговли расширить возможность дистанционного заказа товаров и доставки их на дом потребителям;

3) в сфере телекоммуникационных технологий не допускать прекращения предоставления услуг связи и подключения к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" гражданам, достигшим возраста 65 лет, при нулевом или отрицательном балансе.

14. С 31 марта по 30 апреля 2020 года:

1) приостановить массовый очный прием заявителей в государственных учреждениях Омской области - многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);

2) в индивидуальном порядке осуществлять очный прием заявителей в МФЦ при условии отсутствия возможности получения требуемой услуги в электронном виде;

3) очный прием в МФЦ проводить исключительно по предварительной записи с соблюдением мер защиты от возможного распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), включая меры по ограничению нахождения заявителей в зоне ожидания в МФЦ.

15. С 2 по 30 апреля 2020 года:

1) приостановить массовый очный прием заявителей в казенных учреждениях Омской области - центрах занятости населения (далее - центры занятости);

2) обеспечить предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения преимущественно в электронном виде;

3) в исключительных случаях прием в центрах занятости проводить по предварительной записи с соблюдением мер защиты от возможного распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), включая меры по ограничению нахождения получателей государственных услуг в зоне ожидания центра занятости.

16. Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

17. Несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 года (с учетом режима организации работы соответствующего органа власти или государственного учреждения).

Положения настоящего пункта распространяются на государственные и иные услуги (государственные функции), порядки и сроки предоставления (осуществления) которых установлены нормативными правовыми актами Омской области.

18. Министерству здравоохранения Омской области обеспечить:

1) возможность оформления медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Омской области листков нетрудоспособности для граждан, прибывших в Российскую Федерацию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19), без посещения ими указанных медицинских организаций (в электронном виде в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 294 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина" (далее - постановление № 294), путем выдачи листка нетрудоспособности медицинским работником по месту фактического проживания (нахождения) гражданина при наличии постановления главного государственного санитарного врача по Омской области, его заместителя об изоляции);

2) организацию работы медицинских организаций, осуществляющих выдачу и оформление листков нетрудоспособности в электронном виде, перечень которых утверждается Министерством здравоохранения Омской области в соответствии с постановлением № 294;

3) организацию деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лицам с признаками респираторной инфекции, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам старше 60 лет;

4) готовность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области к приему больных с респираторными симптомами и оперативному оказанию им медицинской помощи, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

5) вынесение на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Омской области предложений о выделении средств из резервного фонда Правительства Омской области в целях предупреждения распространения на территории Омской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

6) разработку и утверждение временного порядка организации работы (регламента работы) государственных учреждений здравоохранения Омской области в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения на территории Омской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в период действия режима повышенной готовности;

7) медицинское наблюдение, а также медицинское обследование на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при появлении первых признаков заболевания граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), находящихся на самоизоляции, изоляции.

19. Министерству культуры Омской области приостановить функционирование для посетителей учреждений культуры Омской области, функции и полномочия учредителя которых оно осуществляет.

20. Министерству труда и социального развития Омской области:

1) обеспечить предоставление мер социальной поддержки до 1 октября 2020 года гражданам, проживающим на территории Омской области, получающим с определенной периодичностью меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, требующим документального подтверждения, в автоматическом режиме без предъявления гражданами подтверждающих документов;

2) с 2 по 30 апреля 2020 года приостановить действие электронных транспортных карт, выданных в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п "О мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области", с сохранением неиспользованных поездок и их переносом на последующие периоды в течение календарного года;

3) организовать на период действия на территории Омской области режима повышенной готовности бесплатное предоставление социальных услуг по покупке продуктов питания и лекарственных препаратов за счет средств получателя социальных услуг и доставке их на дом.

21. Министерству природных ресурсов и экологии Омской области на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Омской области от 17 апреля 2020 года № 02/5054-2020 обеспечить подготовку необходимых правовых актов, направленных на запрет осуществления любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях, расположенных на территории Омской области, по 30 апреля 2020 года.

22. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области обеспечить реализацию пунктов И, 12, подпункта 1 пункта 13 настоящего распоряжения в соответствии с законодательством.

23. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области совместно с Министерством экономики Омской области обеспечить систематическое информирование населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о временных ограничениях и проводимых мероприятиях, предусмотренных настоящим распоряжением.

24. Органам исполнительной власти Омской области проинформировать юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в соответствующей сфере деятельности о форме справки, указанной в абзаце двенадцатом подпункта 6 пункта 7 настоящего распоряжения.

Главам муниципальных образований Омской области проинформировать юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность на территории соответствующего муниципального образования, о форме справки, указанной в абзаце двенадцатом подпункта 6 пункта 7 настоящего распоряжения.

Установить, что справки, подтверждающие необходимость выполнения работником соответствующих трудовых функций, выданные в период до 3 апреля 2020 года, признаются действительными в случае, если содержащаяся в них информация соответствует сведениям, указанным в Справке работодателя согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

25. Главам муниципальных образований Омской области обеспечить ограничение до 30 апреля 2020 года посещения гражданами кладбищ, находящихся в ведении органов местного самоуправления, за исключением случаев, связанных с проведением погребения и оказанием ритуальных услуг, в соответствии с пунктом 1 постановления Главного государственного санитарного врача по Омской области от 14 апреля 2020 года № 850 "О введении ограничительных мероприятий на объектах Омской области".

26. Заместителю Председателя Правительства Омской области, Министру труда и социального развития Омской области, председателю Штаба В .В. Куприянову:

1) перевести Штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения;

2) ежедневно представлять Губернатору Омской области, Председателю Правительства Омской области доклад о ситуации с распространением в Омской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

27. Определить заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра труда и социального развития Омской области В.В. Куприянова должностным лицом, ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации.

28. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.".

2. В приложении № 2 "Перечень непродовольственных товаров первой необходимости" пункт 22 изложить в новой редакции:

"22. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ).".

Губернатор Омской области А.Л.Бурков











