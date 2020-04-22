Опубликованы ответы для досрочного ОГЭ-2020

Напомним, досрочный период ОГЭ должен был начаться вчера, 21 апреля, но не состоялся из-за сложной эпидемической обстановки. 14 апреля институт выложил на сайт два реальных варианта ОГЭ-2020 для этого периода.

Теперь же на сайте ФИПИ появились и ответы. Любой девятиклассник может скачать эти варианты и прорешать их, проверить себя.

Возьмем, к примеру, русский язык. Вариант 1. Задание 7

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является метафора.

1) Весной 1942 года по ленинградским улицам медленно шли две девочки - Нюра и Рая Ивановы.

2) Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект.

3) В каждый дом ворвалось горе.

4) До войны Аничков дворец был сказочным детским царством, и вот теперь он снова готовился встречать детей.

5) Впереди было еще почти два года блокады...

Ответ: 3,4

Скачать реальные варианты ОГЭ-2020 досрочного периода и ответы к ним можно по ссылке.

Также на сайте института выложены рекомендации по самоподготовке: как решать задачки повышенной сложности, на что обратить внимание, как избежать "популярных" ошибок.

Напомним, ОГЭ в 2020 году планируется провести с 8 июня по 31 июля. Регионы сами смогут определить сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. Пункты проведения экзаменов в 9-х классах планируется организовать на базе "родных" школ, в которых учились ребята.