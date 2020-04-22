Опубликованы ответы для досрочного ОГЭ-2020

Напомним, досрочный период ОГЭ должен был начаться вчера, 21 апреля, но не состоялся из-за сложной эпидемической обстановки. 14 апреля институт выложил на сайт два реальных варианта ОГЭ-2020 для этого периода.
Теперь же на сайте ФИПИ появились и ответы. Любой девятиклассник может скачать эти варианты и прорешать их, проверить себя.
Возьмем, к примеру, русский язык. Вариант 1. Задание 7
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является метафора.
1) Весной 1942 года по ленинградским улицам медленно шли две девочки - Нюра и Рая Ивановы.
2) Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект.
3) В каждый дом ворвалось горе.
4) До войны Аничков дворец был сказочным детским царством, и вот теперь он снова готовился встречать детей.
5) Впереди было еще почти два года блокады...
Ответ: 3,4
Скачать реальные варианты ОГЭ-2020 досрочного периода и ответы к ним можно по ссылке.
Также на сайте института выложены рекомендации по самоподготовке: как решать задачки повышенной сложности, на что обратить внимание, как избежать "популярных" ошибок.
Напомним, ОГЭ в 2020 году планируется провести с 8 июня по 31 июля. Регионы сами смогут определить сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. Пункты проведения экзаменов в 9-х классах планируется организовать на базе "родных" школ, в которых учились ребята.