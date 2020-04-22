Опубликованы ответы для досрочного ОГЭ-2020

Новости

Две трети умерших от COVID-19 в Москве не обратились сразу к медикам 12:25
Носитель коронавируса заразил в Харбине 78 человек из-за недосмотра врачей 12:22
Потепление в Москве отодвигается на начало следующей недели 12:21
В Испании отменили фестиваль помидоров 12:20
В Тульской области умерли три пациента с COVID-19 12:19
В восьми свердловских больницах нашли COVID-19 у пациентов и медиков 12:14
В Ярославле умер первый пациент с COVID-19 12:10
Заразившийся COVID-19 доставлен в больницу с лайнера Costa Atlantica 12:09
Второй сезон "Мандалорца" еще не вышел, но Disney уже готовит третий 12:07
Правительство Беларуси утвердило генеральный план Пинска 12:05
СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте 12:04
Опубликовано видео задержания тюменца, готовившего массовое убийство 12:02
В Перми запустили мобильную кассу для приема коммунальных платежей 11:57
В Пермском крае коронавирус выявлен у 32 медработников 11:55
Киргизия продлила действие паспортов и сроки регистрации до сентября 11:55
Названы города, по которым сильнее всего скучают туристы 11:54
Турция настроена на снятие ограничений во второй половине мая 11:53
В закрытом на карантин Пятигорске второй раз за неделю сменился мэр 11:52
Уральский вуз создал центр для переработки отходов микроорганизмами 11:51
Две трети россиян хотят участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию 11:50
В Крыму объявлен в розыск пропавший замглавы департамента культуры Москвы 11:49
Мотострелки ЗВО получили 5,5 тысячи автоматов АК-12 11:34
Найден способ выявить болезнь Паркинсона до появления первых симптомов 11:32
ВТБ в пять раз увеличил лимиты онлайн-переводов 11:29
Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе в интернете и соцсетях 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
22.04.2020 11:37
Рубрика: Общество

Опубликованы ответы для досрочного ОГЭ-2020

Текст: Ксения Колесникова
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал ответы к заданиям досрочного ОГЭ 2020 года. Самые важные предметы - русский язык и математика. Именно их будут сдавать в этом году выпускники. А предметы по выбору отменяются.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, досрочный период ОГЭ должен был начаться вчера, 21 апреля, но не состоялся из-за сложной эпидемической обстановки. 14 апреля институт выложил на сайт два реальных варианта ОГЭ-2020 для этого периода.

Фото: Виктор Васенин
Даты приема в вузы в этом году будут зависеть от ЕГЭ

Теперь же на сайте ФИПИ появились и ответы. Любой девятиклассник может скачать эти варианты и прорешать их, проверить себя.

Возьмем, к примеру, русский язык. Вариант 1. Задание 7

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является метафора.

1) Весной 1942 года по ленинградским улицам медленно шли две девочки - Нюра и Рая Ивановы.

2) Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект.

3) В каждый дом ворвалось горе.

4) До войны Аничков дворец был сказочным детским царством, и вот теперь он снова готовился встречать детей.

5) Впереди было еще почти два года блокады...

Ответ: 3,4

Скачать реальные варианты ОГЭ-2020 досрочного периода и ответы к ним можно по ссылке.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Как телевидение поможет с подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ

Также на сайте института выложены рекомендации по самоподготовке: как решать задачки повышенной сложности, на что обратить внимание, как избежать "популярных" ошибок.

Напомним, ОГЭ в 2020 году планируется провести с 8 июня по 31 июля. Регионы сами смогут определить сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. Пункты проведения экзаменов в 9-х классах планируется организовать на базе "родных" школ, в которых учились ребята.

Общество Образование

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Власти Москвы ответили на вопросы об аннулировании пропусков
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции