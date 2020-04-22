Указ губернатора Пермского края от 17 апреля 2020 года № 40 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 20x0 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 31 марта 2020 г. № 26, от 04 апреля 2020 г. № 30, от 06 апреля 2020 г. № 31, от 13 апреля 2020 г. № 33) следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:

"1.7. посещение кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участию в погребении (захоронении).";

1.2. дополнить пунктом 2(3) следующего содержания:

"2(3). Организации, определенные в соответствии с пунктами 2.18, 2.22, 2.25 настоящего указа, подлежат исключению из перечней организаций, на которые не распространяются ограничения, установленные пунктом 1.3 настоящего указа, в случае нарушения ими требований, установленных пунктами 10.4, 10.5 настоящего указа. Исключение из перечней осуществляется исполнительным органом государственной власти Пермского края, ответственным за формирование соответствующих перечней, на основании информации, поступившей из Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и правоохранительных органов Пермского края, с предварительным рассмотрением таких нарушений на оперативном штабе по координации мероприятий по предупреждению распространения на территории Пермского края коронавирусной инфекции (далее - штаб) в течение одного дня со дня такого рассмотрения на заседании штаба.";

1.3. дополнить пунктом 10.5 следующего содержания:

"10.5. соблюдать санитарные требования, установленные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, постановлениями Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю, а также предписания, выданные должностными лицами Роспотребнадзора.";

1.4. дополнить пунктом 25(4) следующего содержания:

"25(4). Установить, что исполнительные органы государственной власти Пермского края, указанные в пунктах 2.18, 2.22, 2.25 настоящего указа, а также органы местного самоуправления Пермского края осуществляют мониторинг исполнения настоящего указа организациями, чья деятельность не приостановлена в соответствии с настоящим указом, на предмет соответствия деятельности таких организаций требованиям настоящего указа. Информация о выявленных фактах нарушения организациями настоящего указа в течение одного дня с момента выявления подлежит направлению в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.".

2. Приостановить действие абзаца первого пункта 2.25, пунктов 2(1), 2(2) указа губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 31 марта 2020 г. № 26, от 04 апреля 2020 г. № 30, от 06 апреля 2020 г. № 31, от 13 апреля 2020 г. № 33).

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин







