Песков: Не нужно оценивать ситуацию с ценами на нефть по одной неделе

Текущая ситуация с мировыми ценами на нефть нелегкая, однако не стоит оценивать ее по одной неделе или одному дню, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, прежде всего стоит дождаться первых итогов реализации договоренностей участников сделки ОПЕК++, а потом уже говорить о мерах по стабилизации энергетического рынка, в частности о создании дополнительных нефтехранилищ на территории России.

"Динамика с ценами на нефть отрицательная, момент нелегкий, но оценивать нужно не по одному дню и даже не по одной неделе, а в более длинной перспективе, - цитирует "Интерфакс" слова Пескова. - Сейчас нужно просто подождать".

Отметим, что в последнее время наблюдается нестабильность цен на рынке углеводородов на фоне новостей о росте числа инфицированных коронавирусом. Так, во вторник, 21 апреля, стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась до 15,98 доллара за баррель. В последний раз нефть этой марки опускалась ниже 16 долларов в июне 1999 года.