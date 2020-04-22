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22.04.2020 13:48
Рубрика: Власть

Песков: Не нужно оценивать ситуацию с ценами на нефть по одной неделе

Текущая ситуация с мировыми ценами на нефть нелегкая, однако не стоит оценивать ее по одной неделе или одному дню, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, прежде всего стоит дождаться первых итогов реализации договоренностей участников сделки ОПЕК++, а потом уже говорить о мерах по стабилизации энергетического рынка, в частности о создании дополнительных нефтехранилищ на территории России.

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"Динамика с ценами на нефть отрицательная, момент нелегкий, но оценивать нужно не по одному дню и даже не по одной неделе, а в более длинной перспективе, - цитирует "Интерфакс" слова Пескова. - Сейчас нужно просто подождать".

Отметим, что в последнее время наблюдается нестабильность цен на рынке углеводородов на фоне новостей о росте числа инфицированных коронавирусом. Так, во вторник, 21 апреля, стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась до 15,98 доллара за баррель. В последний раз нефть этой марки опускалась ниже 16 долларов в июне 1999 года.

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