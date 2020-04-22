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Представитель Заворотнюк прокомментировала новости о диагнозе актрисы

Новости
    22.04.2020, 18:36
Текст:   Олег Усков

Представитель российской актрисы Заворотнюк, одна из директоров Анастасии - Марина Потапова - прокомментировала ранее появившийся в СМИ скан медицинский справки, называющий диагноз "прекрасной няни" - глиобластома, рак мозга.

Фото: Роман Яровицын/ТАСС
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Издание МК связалось с Потаповой с просьбой прояснить ситуацию, обратив внимание, что справка "не совсем соответствует форме".

"Вы сами ответили на свой вопрос", - заметила на это директор. Заверяя, что справка - "конечно, фейк", и поблагодарив журналистов "за понимание".

Издание сообщает, что и в регистратуре Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ, где, согласно обнародованной сегодня информации, "няня" наблюдается, "ничего не слышали о пациентке по имени Анастасии Заворотнюк".

"У нас многие звезды лечатся, лежат в отдельном корпусе для "привилегированных", - приводятся слова источника. Подчеркнувшего, что "все равно слухи распространяются, но о Заворотнюк никто не знает и не слышал".

При этом стоит напомнить, что, как гласили сведения, Заворотнюк, не так давно выписанная из больницы, проходила лечение не в головной клинике, а в ее филиале в Барвихе.

К слову, многословный создатель "Ласкового мая" Андрей Разин, перед тем заявивший, что у звезды "Моей прекрасной няни" рак мозга, комментировать происходящее отказался, сказав, что "не хочет с этим связываться", так как уже "получил по шапке".

"Больше я в эту семью не лезу. Дай бог, Анастасии здоровья!" - подытожил артист и политик.

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