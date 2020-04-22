Завкафедрой вирусологии МГУ им. Ломоносова Ольга Карпова считает, что идея выйти на балкон в своей квартире - отличная. "Это абсолютно безопасно, если расстояние между соседскими балконами составляет "социальную дистанцию" в 1,5-2 метра, - рассказала она корреспонденту "РГ". - Если такая акция в этом году состоится, я обязательно к ней присоединюсь. В предыдущие годы у меня на май приходилась пора выездных сессий и было не до шествий. Сейчас уже сделали портрет дяди моего - Анатолия Ивановича Топильского. Он 19-летним солдатом погиб под Петрозаводском. Хотели встать под знамена Бессмертного полка. Будем рады сделать это в любой форме".

Идею провести "Бессмертный полк", не выходя из дома, поддержали в Санкт-Петербурге, Ижевске, Екатеринбурге, Кургане и других регионах

Поделилась своим мнением и Елена Цунаева, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", а также ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России": "Считаю интересными и нужными любые идеи и активности, которые способствуют сохранению семейной и исторической памяти о наших дедах и прадедах, прошедших Великую Отечественную войну". Сопредседатель Межрегионального историко-патриотического общественного движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков сказал: "Мы не считали участников нашего движения, но они есть даже за пределами страны. Мы уже начали акцию "Бессмертный полк дома". Она предполагает вспомнить своего солдата в кругу семьи. Для этого нужно сделать фото семьи с портретом ветерана или записать видео с рассказом о его подвигах, жизни. А затем разместить их в социальных сетях с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020 - и он автоматически попадет на сайт нашего движения moypolk.ru. Отмечу, что за десятилетнюю историю общественного движения опубликованы данные более чем о полумиллионе героев войны и тружеников тыла, вложивших свой труд в приближение Победы".