Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились за помощью

Две трети пациентов, скончавшихся от COVID-19, не обращались за помощью к врачам на ранних стадиях заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В столичном оперштабе подчеркнули, что даже незначительные симптомы, вроде насморка и повышения температуры, могут быть начальными признаками заражения коронавирусом. При этом в большинстве случаем ухудшение состояния происходит очень резко, примерно на 5-8 день после инфицирования. Однако к этому времени организм человека уже ослабевает на столько, что ему требуется уже не просто лечение, а экстренная госпитализация в реанимацию.

В оперштабе напомнили, что самолечение может оказаться губительным для здоровья и жизни граждан.

Напомним, ране стало известно, что за последние сутки число заражений коронавирусом в России увеличилось на 5236 человек, 57 пациентов скончались.