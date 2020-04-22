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22.04.2020 11:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе в интернете и соцсетях

Текст: Иван Егоров

Генпрокуратура продолжает ежедневно мониторить интернет на предмет размещения опасных для пользователей и общества фейков относительно коронавируса. Так, столичные прокуроры на одном из сайтов обнаружили рекламу о продаже многоразовых масок "из медной ткани антивирусной и антимикробной защиты органов дыхания". В описании к товару сообщается, что входящие в состав маски ионы меди якобы быстро убивают такие вирусы, как Зика, Эбола, COVID-19 и другие.

Фото: iStock
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Однако, согласно информации ГКУЗ "Центр медицинской инспекции" Дипздрава Москвы, сведения об эффективности вышеуказанных многоразовых масок для профилактики заражения коронавирусом и прочими вирусами не подтверждены результатами государственных технических, токсикологических и клинических испытаний и содержат признаки недостоверной информации.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, "недостоверная общественно значимая информация о свойствах противовирусной маски формирует искаженное представление о соблюдении режима социального дистанцирования и иных мерах предосторожности". Это, как отметили в Генпрокуратуре, может повлечь негативные последствия в виде роста заболеваемости коронавирусом, создавая угрозу жизни и здоровью людей.

Тверские прокуроры выявили "ВКонтакте" два видеоролика, в которых говорится, что "в инфекционном отделении ГБУЗ "ГКБ № 6" пациентам не выдают медицинские маски; лица с подозрением на коронавирус содержатся совместно с другими больными; инфекционные отделения больниц Твери переполнены зараженными пациентами, которым предоставляется одноразовая посуда для многократного использования". Одна из видеозаписей была опубликована также в соцсети "Одноклассники".

Фото: PHOTOXPRESS
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Согласно информации управления Роспотребнадзора по Тверской области от 17 апреля 2020 года, по результатам обследования инфекционного отделения ГБУЗ "ГКБ № 6" установлено, что его наполняемость заболевшими составила 83%. В настоящее время в Твери имеется 200 койко-мест, предназначенных для лечения больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, развернутых на базе ГБУЗ "ГКБ № 6" и ГБУЗ "ОКБ". По состоянию на 17 апреля, в Тверской области зафиксировано 188 случаев коронавируса. Что касается одноразовой посуды, то после приема пищи пациентами она утилизируется как отходы класса В после предварительного обеззараживания.

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к этим публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить доступ и к ним.

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