Под Ярославлем ураган сломал мост пополам

В Ярославской области сильный ветер оборвал тросы пешеходного моста.

По словам официального представителя регионального ГУМЧС Михаила Зверева, сообщение о ЧП поступило в третьем часу дня.

- В поселке Борисоглебский произошел обрыв двух тросов навесного пешеходного моста 2015 года постройки через реку Устье, в результате чего мост просел вниз. Никто не пострадал. Предварительная причина ЧП - сильный ветер, - рассказал Михаил Зверев.

Представитель спасательного ведомства уточнил, что рядом с пешеходным мостом находится автомобильный, и сейчас пешеходы пользуются им, то есть их движение не ограничено.

Со слов заместителя директора областного департамента дорожного хозяйства Дениса Замараева, пешеходный мост в Борисоглебском - объект муниципального значения. В ближайшее время будет создана специальная комиссия для выяснения обстоятельств ЧП.

- По итогам обследования сооружения комиссия примет решение о его дальнейшей судьбе. Пока оценить стоимость и возможность ремонта невозможно, - подытожил Замараев.