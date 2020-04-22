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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ярославлем ураган сломал мост пополам

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: ГУМЧС по Ярославской области Фото: ГУМЧС по Ярославской области
Фото: ГУМЧС по Ярославской области

В Ярославской области сильный ветер оборвал тросы пешеходного моста.

По словам официального представителя регионального ГУМЧС Михаила Зверева, сообщение о ЧП поступило в третьем часу дня.

- В поселке Борисоглебский произошел обрыв двух тросов навесного пешеходного моста 2015 года постройки через реку Устье, в результате чего мост просел вниз. Никто не пострадал. Предварительная причина ЧП  - сильный ветер, - рассказал Михаил Зверев.

Фото: ГУ МЧС по Костромской области
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Представитель спасательного ведомства уточнил, что рядом с пешеходным мостом находится автомобильный, и сейчас пешеходы пользуются им, то есть их движение не ограничено.

Со слов заместителя директора областного департамента дорожного хозяйства Дениса Замараева, пешеходный мост в Борисоглебском - объект муниципального значения. В ближайшее время будет создана специальная комиссия для выяснения обстоятельств ЧП.

- По итогам обследования сооружения комиссия примет решение о его дальнейшей судьбе. Пока оценить стоимость и возможность ремонта невозможно, - подытожил Замараев.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

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