Собянин: Систему цифровых пропусков можно распространить на все регионы

Систему цифровых пропусков можно распространить на все регионы России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России с участием глав субъектов федерации.

По мнению Собянина, это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его.

Мэр напомнил, что начиная с сегодняшнего дня, 22 апреля, в Москве введен автоматический контроль за всеми, кто передвигается на личном и общественном транспорте.

"Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы. Я считаю, что ее можно развернуть не только на близлежащие регионы, но и на другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы видеть, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее", - цитирует ТАСС главу столицы.

Собянин пригласил к сотрудничеству в этом направлении глав других регионов: "Мы продолжаем активно работать, поэтому коллег тоже приглашаю к данной работе, чтобы мы начинали эти модели отрабатывать. Они чрезвычайно важны для мер сдерживания и самоизоляции".