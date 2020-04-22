Собянин: Систему цифровых пропусков можно распространить на все регионы

Новости

Генетики раскрыли тайну древних висячих гробов на скалах 18:16
В Петербурге запустили флешмоб #Стихи75летПобеды 18:12
Зачем автозаводы возобновляют работу при закрытых дилерских центрах 18:00
Претендент на достройку "Северного потока-2" плывет в Европу 17:50
В Тюменской области от коронавируса скончался третий пациент 17:50
Миллиардер решил спастись от коронавируса в бункере, но забыл код от входа 17:44
Бывший глава команды Ferrari стал водителем скорой помощи 17:37
Стало известно, сколько стоят самые дорогие хрущевки в Петербурге 17:36
За сутки в Москве составлено более 1400 протоколов на нарушителей режима повышенной готовности 17:26
Температуру пассажиров в минском аэропорту начал измерять робот 17:26
Фигура натуфианца обнаружена на 14000-летнем надгробии в Израиле 17:23
Яндекс обновил свой мессенджер 17:09
Чиновники и силовики стали бриться налысо вслед за Кадыровым 17:06
Известные российские спортсмены тренируют москвичей онлайн 17:05
В крупнейшем доке Севастополя начался ремонт крейсера "Москва" 17:05
Директор ММАС назвал условия для проведения Московского автосалона 17:04
В Петербурге за соблюдением самоизоляции начали следить с беспилотника 17:03
Ученые назвали срок, когда Северный Ледовитый океан освободится ото льда 17:02
Около 200 российских моряков застряли на Канарских островах 17:01
Lada подготовила для Беларуси спецверсию Vesta в честь 50-летия АвтоВАЗа 17:00
Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже 16:53
Минздрав Беларуси призвал граждан в предстоящие выходные остаться дома 16:51
Песков прокомментировал заявление Грефа о налоге на доходы по вкладам 16:44
В сбыте негодных ИВЛ в больницу Владимира заподозрили благотворителей 16:44
В Москве из-за сильного ветра повреждены несколько автомобилей 16:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
22.04.2020 17:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Собянин: Систему цифровых пропусков можно распространить на все регионы

Текст: Любовь Проценко
Систему цифровых пропусков можно распространить на все регионы России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России с участием глав субъектов федерации.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

По мнению Собянина, это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его.

Мэр напомнил, что начиная с сегодняшнего дня, 22 апреля, в Москве введен автоматический контроль за всеми, кто передвигается на личном и общественном транспорте.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Власти Москвы ответили на вопросы об аннулировании пропусков

"Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы. Я считаю, что ее можно развернуть не только на близлежащие регионы, но и на другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы видеть, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее", - цитирует ТАСС главу столицы.

Собянин пригласил к сотрудничеству в этом направлении глав других регионов: "Мы продолжаем активно работать, поэтому коллег тоже приглашаю к данной работе, чтобы мы начинали эти модели отрабатывать. Они чрезвычайно важны для мер сдерживания и самоизоляции".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле рассказали о сроках голосования по поправкам к Конституции
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до конца года
За сутки в России подтверждено 5236 случаев COVID-19 в 78 регионах
Мнения юристов о готовящихся поправках в закон "О полиции" разделились
ФСБ предотвратила массовое убийство в тюменском учебном заведении
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника