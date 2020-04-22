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22.04.2020 08:31
Рубрика: Работа власти

В Москве заработала автоматическая проверка пропусков

Текст: Любовь Проценко
В столице заработала автоматическая проверка пропусков. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Он напоминает: перед поездкой с собой необходимо взять паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, который был указан при оформлении пропуска.
Фото: Александр Корольков/ РГ
Как получить цифровой пропуск для поездок по Москве и Московской области

Контроль будет осуществляться с помощью камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (для тех, кто передвигается на автомобиле), а также турникетов метро и валидаторов. По-прежнему проверить наличие пропуска смогут и сотрудники полиции. Пользоваться общественным транспортом горожане смогут только при наличии проездных билетов, записанных на карты "Тройка" или "Стрелка", месячного проездного билета, а также социальной карты. Причем транспортная карта обязательно должна быть привязана к цифровому пропуску. Сделать это нужно не позднее, чем за пять часов до начала поездки.

Чтобы привязать номер транспортной карты к действующему цифровому пропуску, нужно воспользоваться сервисом на портале mos.ru. Проверить, все ли в порядке, можно с помощью специальной формы на едином транспортном портале.

Подробности, как проходит переход на новшество в столице, читайте в репортаже "РГ"