В Москве заработала автоматическая проверка пропусков

Контроль будет осуществляться с помощью камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (для тех, кто передвигается на автомобиле), а также турникетов метро и валидаторов. По-прежнему проверить наличие пропуска смогут и сотрудники полиции. Пользоваться общественным транспортом горожане смогут только при наличии проездных билетов, записанных на карты "Тройка" или "Стрелка", месячного проездного билета, а также социальной карты. Причем транспортная карта обязательно должна быть привязана к цифровому пропуску. Сделать это нужно не позднее, чем за пять часов до начала поездки.

Чтобы привязать номер транспортной карты к действующему цифровому пропуску, нужно воспользоваться сервисом на портале mos.ru. Проверить, все ли в порядке, можно с помощью специальной формы на едином транспортном портале.

Подробности, как проходит переход на новшество в столице, читайте в репортаже "РГ"