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22.04.2020 12:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ярославле умер первый пациент с COVID-19

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославле скончался первый пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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- Скончался мужчина 1951 года рождения. Он поступил в госпиталь ветеранов войн на скорой помощи с диагнозом внебольничная пневмония в крайне тяжелом состоянии. Врачи приложили максимальные усилия для спасения его жизни. Но лечение осложнялось множественными сопутствующими хроническими заболеваниями, - рассказал глава региона.

По данным облправительства, на 21 апреля с начала вспышки COVID-19 в области было выявлено 187 заболевших. В том числе в Ярославле - 72, Гаврилов-Ямском районе - 43, Рыбинске - 18, Переславском городском округе - 15, Тутаевском районе - 12, Рыбинском - 10, Даниловском - 6, Ростовском - 3, Ярославском - 3, в Угличском и Некоузском - по два, в Борисоглебском районе - один заболевший.

Из них 17 человек выздоровели. На лечении находятся 170 пациентов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Распространение коронавируса COVID-19

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