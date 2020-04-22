В Ярославле умер первый пациент с COVID-19

В Ярославле скончался первый пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Скончался мужчина 1951 года рождения. Он поступил в госпиталь ветеранов войн на скорой помощи с диагнозом внебольничная пневмония в крайне тяжелом состоянии. Врачи приложили максимальные усилия для спасения его жизни. Но лечение осложнялось множественными сопутствующими хроническими заболеваниями, - рассказал глава региона.

По данным облправительства, на 21 апреля с начала вспышки COVID-19 в области было выявлено 187 заболевших. В том числе в Ярославле - 72, Гаврилов-Ямском районе - 43, Рыбинске - 18, Переславском городском округе - 15, Тутаевском районе - 12, Рыбинском - 10, Даниловском - 6, Ростовском - 3, Ярославском - 3, в Угличском и Некоузском - по два, в Борисоглебском районе - один заболевший.

Из них 17 человек выздоровели. На лечении находятся 170 пациентов.