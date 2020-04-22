В Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 27 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. У скончавшихся была пневмония и положительный результат тестов на новую инфекцию.

Умершие - пациенты от 38 до 90 лет. 38-летний страдал хроническим бронхитом. Большинство других заболевших тоже имели сопутствующие заболевания: гипертонию, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз и другие.

Оперштаб напоминает: необходимо неукоснительно соблюдать режим самоизоляции, и в первую очередь - пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания. В столице до 1 мая действует режим повышенной готовности, в ходе которого все жители столицы, независимо от возраста, обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Это специальный код, состоящий из цифр и букв. Оформить пропуск можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону.