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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке со склона вулкана Ключевского сошли мощные грязевые потоки

Текст: Артем Красиков
Фото: Пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Фото: Пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Фото: Пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

В результате извержения вулкана Ключевского, поступающая на склон лава вызвала сход мощных грязевых потоков, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Фото: instagram.com/ivan_mks63
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"Лава взаимодействует с привершинными ледниками, в результате чего образуется много пепла и формируются протяженные грязевые потоки. По последним данным длина лавового потока составляла около 1,5 километров. Грязевые потоки протяженностью до 4,5 километров достигли 2200 метров над уровнем моря", - рассказал директор Института Алексей Озеров.

По его словам, в центральном кратере происходят частые взрывы с выбросом раскаленных бомб на высоту до 600 метров над кромкой кратера.

Напомним, что выброс лавы из кратера начался еще 18 апреля и продолжается до сих пор. Угрозы для близлежащих населенных пунктов нет.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.

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