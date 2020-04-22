На Камчатке со склона вулкана Ключевского сошли мощные грязевые потоки

В результате извержения вулкана Ключевского, поступающая на склон лава вызвала сход мощных грязевых потоков, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Лава взаимодействует с привершинными ледниками, в результате чего образуется много пепла и формируются протяженные грязевые потоки. По последним данным длина лавового потока составляла около 1,5 километров. Грязевые потоки протяженностью до 4,5 километров достигли 2200 метров над уровнем моря", - рассказал директор Института Алексей Озеров.

По его словам, в центральном кратере происходят частые взрывы с выбросом раскаленных бомб на высоту до 600 метров над кромкой кратера.

Напомним, что выброс лавы из кратера начался еще 18 апреля и продолжается до сих пор. Угрозы для близлежащих населенных пунктов нет.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.