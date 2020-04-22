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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине утвердили обвинение по делу экс-губернатора Хорошавина

Текст: Юлия Гарднер

Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-губернатора региона Александра Хорошавина. Его обвиняют по статьям о получении взяток и приготовлении к получению взяток.

Фото: Ксения Даринская/Sakh.com
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Следствие считает, что с мая по ноябрь 2014 года участники группы, возглавляемой Хорошавиным, получали взятки в размере от двух до десяти миллионов рублей. Их давали те, кто выдвигался на выборы в городскую думу Южно-Сахалинска пятого созыва.

"Всего злоумышленниками получено свыше 100 миллионов рублей", - сообщает Генпрокуратура РФ.

Вместе с Александром Хорошавиным перед судом предстанет один из участников преступной группы - бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин.

Напомним, в 2018 году суд признал экс-губернатора Александра Хорошавина виновным в получении взяток. Ему назначено 13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей.

Хорошавина и двух его бывших замов - Андрея Икрамова и Сергея Карепкина, а также экс-министра островного минсельхоза Николая Борисова признали виновными в коррупции. В годы своего губернаторства он создал преступную группу, в состав которой входили вышеназванные чиновники. Выполняя распоряжения главы региона, они находили потенциальных взяткодателей из числа коммерсантов и требовали с них многомиллионную мзду. В противном случае обещали устроить предпринимателям "сладкую жизнь", используя свое служебное положение. За шесть лет, по подсчетам следователей, Хорошавин и его команда получили более 522 миллионов рублей взяток. В конце мая Карепкина и Икрамова этапировали в разные колонии Хабаровского края.

На Хорошавина после вынесения приговора завели второе уголовное дело о взятках на выборах в гордуму Южно-Сахалинска в 2014 году.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Дело экс-губернатора Сахалинской области

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