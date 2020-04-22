Очаг заражения коронавирусом выявлен в главной больнице Приморья

Сразу 74 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Приморском крае за минувшие сутки, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Очаг заболевания зарегистрирован в главном медучреждении Приморья - Владивостокской клинической больнице №2. Здесь инфекция подтверждена у 42 человек, среди которых 17 - это врачи и персонал.

В крае уже 178 заболевших, в том числе двое детей пяти и 11-ти лет.

Выявлена и первая беременная женина, зараженная COVID-19, она помещена в роддом №1, ранее определенный как лечебное учреждение для зараженных беременных женщин.

По словам губернатора края Олега Кожемяко, сегодня на лечении находятся 165 человек, из них восемь тяжелых пациентов, один - на аппарате ИВЛ. На карантине - 159 человек, в обсерваторах - 250. 11 пациентов выздоровели, двух граждан спасти не удалось.

Все заболевшие выявлены в ходе начавшегося активного наблюдения за гражданами, находящимися на самоизоляции, а также за прибывшими в Приморский край из других стран и субъектов РФ.