Алина Загитова провела видеотренировку по растяжке

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила в соцсети видео своей домашней тренировки. Спортсменка показала поклонникам, как правильно растягивать мышцы, а также продемонстрировала комплекс универсальных упражнений.

Напомним, сейчас фигуристка находится в самоизоляции в Казани вместе со своей семьей. О своем времяпрепровождении Алина Загитова рассказывает на своей странице в Instagram.

Ранее спортсменка уже выкладывала видеоролик, в котором вместе со своей сестренкой Сабиной призывала россиян оставаться дома, мыть руки и носить маски.

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