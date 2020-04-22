Жительница Балашова Нина Яковлевна Дубова, бывшая несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей, сообщила, что отказывается от медали, которую ей должны были вручить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пенсионерка говорит, что сделала это в знак протеста против действий чиновников, которые не хотят помочь ей в ремонте дома.

Пропавшие деньги

В письме в редакцию жительница Балашова сообщила, что решила отказаться от получения юбилейной медали "в связи с утратой доверия к местной власти, связанной с неуважением ко мне, нарушением моих жилищных прав, в связи с невыполнением законов, указов и поручений Президента Российской Федерации".

Два года назад мы уже рассказывали историю Нины Яковлевны (в материале "Капитальное воровство", "РГ-Неделя" от 09.08.2018). Когда ветеран обратилась за содействием в ремонте жилья, из областного правительства ей сообщили, что такая помощь ей уже была оказана. В дальнейшем выяснилось, что за ремонт квартиры, в которой раньше проживала пенсионерка, строительная организация получила 20 тысяч рублей и успела за них отчитаться, был составлен даже акт выполненных работ, вот только сам ремонт не сделали. По заявлению пенсионерки возбудили уголовное дело. Суд признал бывшего руководителя организации Андрея Коваленко виновным в мошенничестве и приговорил к полутора годам лишения свободы условно с отсрочкой приговора. Предприниматель, кстати, возместил причиненный ущерб, вернул деньги районной ветеранской организации, через которую распределялись средства. Вот только, как выяснилось, ремонт жилья ветерану Великой Отечественной войны так и не сделали. Как рассказал сын пенсионерки, ветеран войны в Афганистане, майор запаса Дмитрий Дубов, все участие чиновников районной администрации после скандального судебного процесса свелось к предложению материальной помощи. При этом размер ее в сравнении со средствами, выделявшимися через ветеранскую организацию, почему-то "усох" в два раза - до 10 тысяч рублей. От такой помощи пенсионерка отказалась.

С палочкой на пятый этаж

Несколько лет назад Нина Яковлевна перенесла операцию на тазобедренном суставе, с трудом ходит. Квартира, в которой она жила раньше вместе с мужем, также ветераном труда, находится на пятом этаже в доме без лифта. Подниматься на верхний этаж женщина не может. Поэтому пенсионерка переехала жить в принадлежащий ей уже около двух десятков лет старый дом в пригородном поселке Пинеровка. Однако теперь этот дом пришел в негодность, там развалилась печка, нуждается в ремонте крыша, проваливаются полы. Помочь привести в порядок это жилье пенсионерка и просила местные власти. Однако понимания не встретила.

Правда, жилое помещение дважды обследовала специальная комиссия. Районным комитетом ЖКХ даже была составлена смета. Ремонт дома оценили сначала в 400, а потом в 700 тысяч рублей. Однако этим все дело и закончилось.

Переписка пенсионерки с чиновниками длится уже не первый год. В одном из последних ответов глава Балашовского района Павел Петраков в очередной раз сообщил ветерану, что в муниципальном районе отсутствует целевая программа для улучшения жилищных условий нуждающихся в этом участников, инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан.

- В связи с этим возможность выделения средств на ремонт или капитальный ремонт вашего дома отсутствует, - информирует глава района.

В то же время чиновник предложил Нине Яковлевне обратиться в районную ветеранскую организацию, чтобы получить те самые украденные 20 тысяч рублей.

Не прописано?

Как указывают чиновники в своих ответах, такая мера социальной поддержки для ветеранов и инвалидов войны, как капитальный ремонт или ремонт, не предусмотрена по закону.

Однако Нина Яковлевна Дубова с этим не согласна. Как она напоминает, в федеральном законе "О ветеранах" на власти возложена обязанность по улучшению жилищных условий инвалидов Великой Отечественной войны независимо от их материального положения и по месту жительства. Кроме того, после указа президента в Саратовской области принимался региональный закон и действовала специальная программа по капитальному ремонту жилья ветеранов. Правда, затем в 2013 году областная Дума приняла решение о прекращении действия этого закона. Однако и после этого президент неоднократно давал поручение властям на местах решать социальные, в том числе жилищные проблемы ветеранов. Получается, как считает Нина Яковлевна, чиновники эти поручения не выполняют.

- Неужели власть не может помочь мне прожить оставшийся век достойно в своем доме? - задается вопросом ветеран.

Между тем в прокуратуре, куда также обращалась Нина Яковлевна, нарушений в действиях чиновников не обнаружили. Как сообщается в ответе начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Саратовской области Олега Петрова, который получила пенсионерка, это ведомство проинформировало о сложившейся ситуации областное министерство строительства и ЖКХ "для оказания содействия в улучшении Ваших жилищных условий".

Официально

Наталья Попова, пресс-секретарь областного министерства строительства и ЖКХ:

- Нина Яковлевна Дубова, бывшая несовершеннолетняя узница концлагеря, в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства области на жилищном учете не состоит и в адрес министерства не обращалась.

Для рассмотрения возможности признания нуждающейся в улучшении жилищных условий ветеран либо ее законный представитель вправе обратиться в управление жилищной политики минстроя области. В соответствии с законодательством РФ бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанным инвалидами вследствие общего заболевания, предоставляется ежемесячная денежная выплата, меры социальной поддержки и льготы, установленные для инвалидов Великой Отечественной войны.

К мерам социальной поддержки относятся обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, инвалидов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет. Также данной категории льготников выплачивается компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов. Полномочия по реализации мер социальной поддержки льготных категорий граждан возложены на министерство социального развития области.

Среди мер социальной поддержки, предоставляемых инвалидам войны, отсутствует ремонт индивидуального жилого помещения, в котором проживает ветеран.

Страницы истории

Нина Яковлевна Дубова родилась в семье железнодорожника на станции Ушаки Ленинградской области. В 1941 году станцию заняли фашистские войска, многодетную семью выгнали из дома, где они жили. В конце войны во время отступления немцы угнали всех жителей станции в Германию. Семья оказалась в концлагере на территории Прибалтики. Как считает Нина Яковлевна, от смерти детей спасла мама, только благодаря ей они смогли выжить в плену.

Резонанс

После сдачи номера в печать стало известно, что муниципальные власти все-таки решили оказать Нине Яковлевне помощь. В ответе в редакцию глава района Павел Петраков сообщил, что "прорабатывается возможность ремонта дома ветерана за счет внебюджетных источников". Средства на ремонт дома намеревается собрать местное отделение партии "Единая Россия". Секретарь реготделения партии, депутат Госдумы Николай Панков заявил: "Необходимо помочь человеку, тяжело пострадавшему в годы Великой Отечественной войны".